Veriler beklentilerin altında kaldı: Ekonomistler aralık ayı enflasyonunu nasıl yorumladı?

Yayınlanma: 03.01.2025 - 11:55

Güncelleme: 03.01.2025 - 11:55

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılının son enflasyon verisini de açıkladı. Böylelikle emekli ve memur maaşlarından, bedelli askerliğe, kıdem tazminatından kira zammına tüm oranlar artık netleşti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA AÇIKLANDI

TÜİK’in aylık enflasyonu yüzde 1,61-1,63 olan piyasa beklentilerinin altında yüzde 1,03 oranında gerçekleşti.

Yıllık enflasyon da TCMB’nin hedefi olan yüzde 44 seviyesinde gerçekleşerek yüzde 44,38 olarak 2024 yılını tamamladı.

İTO’nun verileriyle 2021 sonrası ayrışan TÜİK yeniden farkı açmış göründü.

Ekonomistler enflasyon verisini şu şekilde yorumladı:

“İTO’YA GÖRE DÜŞÜK KALIYOR”

Prof. Dr. Hakan Kara, “TÜİK’in enflasyon ölçümü son dönemde belirgin şekilde normalleşse de İTO endeksine göre halen düşük kalıyor” dedi.





TÜİK’in enflasyon ölçümü son dönemde belirgin şekilde normalleşse de İTO endeksine göre halen düşük kalıyor. pic.twitter.com/hpxxnL1eAu — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 3, 2025

“EPEY UĞRAŞ VERİLMİŞ GÖZÜKÜYOR”

Prof. Dr. Emre Alkin, “12 ay içerisinde dört kere revize edilen enflasyon hedefi tutsun diye epey uğraş verilmiş gözüküyor” dedi.





12 ay içerisinde dört kere revize edilen enflasyon hedefi tutsun diye epey uğraş verilmiş gözüküyor. — emre alkin (@emrealkin1969) January 3, 2025

“REFAH PAYI VERİLMEZSE...”

Prof. Dr. Murat Batı, maaş zamlarına dikkat çekerek, “Yıllık enflasyon % 44,38, aylık enflasyon ise %1,03 oldu. Emekli maaşları %15,75 artacak yani en düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olacak gibi. Memur maaş zammı ise yaklaşık %11,54 gibi artacak. Refah payı verilmezse...”





???Yıllık enflasyon % 44,38,

??Aylık enflasyon ise %1,03 oldu.

???Emekli maaşları %15,75 artacak yani en düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olacak gibi.

??Memur maaş zammı ise yaklaşık %11,54 gibi artacak.

???Refah payı verilmezse.... — Murat BATI (@prof_bati) January 3, 2025

“FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜNÜ DESTEKLEYİCİ”

Banu Kıvcı Tokalı, “Aralık TÜFE enf: %1,03. Tahminim %1,15 idi. Detaylarda; taze sebze-meyve fiyatlarında düşüş var. İşlenmiş gıdada artışlar makul. Kira enflasyonunda iyileşme sürüyor. Yemek hizmetleri enflasyonu ılımlı. Ana eğilimde iyileşme devam ediyor. Faiz indirim döngüsünü destekleyici.”





Aralık #TÜFE enf: %1,03. Tahminim %1,15 idi. Detaylarda; taze sebze-meyve fiyatlarında düşüş var. İşlenmiş gıdada artışlar makul. Kira enflasyonunda iyileşme sürüyor. Yemek hizmetleri enflasyonu ılımlı. Ana eğilimde iyileşme devam ediyor. #Faiz indirim döngüsünü destekleyici. — Banu Kıvcı Tokalı (@Banu_KT) January 3, 2025

“ENFLASYONA KARŞI KORUMAYAN, YOKSULLAŞTIRICI AYLIK/MAAŞ ZAMLARI”

Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, “TÜİK aralık ayı TÜFE'yi alık %1,04 ve yıllık %44,38 olarak açıkladı İTO enflasyonu (%1,74) ve piyasa beklentilerinin altında kaldı Emekli ve memurları 2024 enflasyonuna karşı korumayan, yoksullaştırıcı aylık/maaş zamları da belli oldu. SGK emekli aylık artışı %15,75 iken memur emekli aylığı ve memur maaşlarına %11,54 artış yapılacak” dedi.





??TÜİK aralık ayı TÜFE'yi alık %1,04 ve yıllık %44,38 olarak açıkladı

??İTO enflasyonu (%1,74) ve piyasa beklentilerinin altında kaldı

??Emekli ve memurları 2024 enflasyonuna karşı korumayan, yoksullaştırıcı aylık/maaş zamları da belli oldu. SGK emekli aylık artışı %15,75 iken… — Prof.Dr.Binhan Elif Yılmaz (@binhanelif) January 3, 2025

“AÇLIK DÜZEYİNİN ALTINDA YAŞAMAYA MAHKÛM”

Prof. Dr. Zeynep Ökten, “Aralık ayı enflasyonu genel beklentinin çok altında geldi 1.03 Böylece emekli (15.75) ve memur (11.82) maaş artışları da kesinleşti. Emekliye refah payı eklenmez ise gene açlık düzeyinin altında yaşamaya mahkûm” dedi.





Aralik ayi enflasyonu genel beklentinin çok altinda geldi 1.03



Boylece emekli(15.75)ve memur(11.82) maaş artışları da kesinlesti



Emekliye refah payı eklenmez ise gene açlık düzeyinin altinda yaşamaya mahkum — Prof.Dr.Zeynep Okten (@Zokten1) January 3, 2025

“ENFLASYON O KADAR YÜKSEK Kİ SAPMAYI BAŞARI OLARAK GÖRENLER VAR”

Doç. Dr. Orhan Karaca, “TCMB'nin %36 enflasyon tahminiyle girdiğimiz yılı %44 enflasyonla kapattık. Ama Türkiye'de enflasyon o kadar yüksek ki bu kadar sapmayı bile başarı olarak görenler var” dedi.



