AKP'li Dağ: 'Seçim gecesi 'adam kazandı' mesajı atmak zorunda kalacaksınız'

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:57

AKP İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen 'online üyelik sistemi' katılım törenine AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

Törende konuşan Hamza Dağ, "Suriye'de yaşananların bize maliyeti olduğunu gördük. Bir pandemi olayının tüm dünyadaki gibi bizi de nasıl etkilediğini gördük. Böyle bir zamanda ülke yönetme tecrübesi olan lider ülke olmanın ne anlama geldiğini de gördük. Güçlü bir lider ülkeyi böyle bir dönemde temsil edebilirdi o da bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

2023 seçimlerinin büyük önem taşıdığına işaret eden Hamza Dağ, "2008 de gençlik kolları başkanıydım. Diyorlardı ki AK Parti ANAP gibi olacak. Yıl 2022 aynı şeyi söylüyorlar. Şimdi de helalleşeceğiz derken öbür taraftan yargılayacağız, diyorlar. Gemlik'teki fabrika için bizi yargılayacaklarmış. Bu ülkenin yerli milli bir ağacı olması sizi niye rahatsız ediyor? Hukuk devleti dediğimiz bir yerde siyasilerin bu söylemi ayrı bir garabet de insanlara bu kadar ümit vermeyin, alnımız açık, başımız dik kimseden korkumuz yok. Ama şunu da iyi bilin ki fazla kendinizi kaptırmayın, Allah'ın izniyle seçim gecesi bir 'adam kazandı' mesajı atmak zorunda kalacaksınız" diye konuştu.