Son anket açıklandı: Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2022 Perşembe, 08:17
<p>ORC Araştırma'nın ağustos ayında yaptığı çalışmanın sonucu bir hayli dikkat çekti. 51 ilde 5 bin 310 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.</p>

ORC Araştırma'nın ağustos ayında yaptığı çalışmanın sonucu bir hayli dikkat çekti. 51 ilde 5 bin 310 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

<p>Son seçim anketi sonuçlarındaki oy oranları dikkat çekti. Siyasi partilerin Haziran 2023'te yapılacak olan seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara da bir yenisi eklendi.</p>

Son seçim anketi sonuçlarındaki oy oranları dikkat çekti. Siyasi partilerin Haziran 2023'te yapılacak olan seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara da bir yenisi eklendi.

<p>Son olarak ORC Araştırma'nın, 18-22 Ağustos tarihleri arasında, 51 ilde 5 bin 310 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankette vatandaşlara, <strong>"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?"</strong> sorusu yöneltildi.</p>

Son olarak ORC Araştırma'nın, 18-22 Ağustos tarihleri arasında, 51 ilde 5 bin 310 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankette vatandaşlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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<p>Bu sonuçlara göre AKP ile CHP arasındaki oy farkı yüzde 2,2 oldu. </p>

Bu sonuçlara göre AKP ile CHP arasındaki oy farkı yüzde 2,2 oldu. 

<p>İYİ Parti ise yüzde 21,1 ile üçüncü sırada yer aldı.</p>

İYİ Parti ise yüzde 21,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

<p><strong>MİLLET İTTİFAKI ÖNDE</strong></p> <p>Partilerin oy toplamına bakıldığında ise Millet İttifakı'nın toplam oy oranı 46,2 oldu.</p>

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE

Partilerin oy toplamına bakıldığında ise Millet İttifakı'nın toplam oy oranı 46,2 oldu.

<p>Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı ise 33,4 oldu.</p>

Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı ise 33,4 oldu.

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