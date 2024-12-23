AKP'li dernek ve vakıflardan 1 Ocak çağrısı: 'Başkaldırıyoruz'

Yayınlanma: 23.12.2024 - 17:21

Güncelleme: 23.12.2024 - 17:23

AKP'ye yakın 308 Sivil Toplum Kuruluşu, geçen yılbaşında olduğu gibi 2025'in ilk günü de Galata Köprüsü'nde miting düzenleyecek.

308 kuruluşunu bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri, Eyüpsultan'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılım için ortak çağrıda bulunuldu.

Platform adına açıklama yapan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Gazze'de yaşananlara değinerek "İnsanlığın tarafında durmak için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Gazze'deki masumların, Filistin'in özgürlük mücadelesinin sonuna kadar yanındayız. Tarihin doğru tarafında olmanın çabasındayız. Din, dil, ırk fark etmeksizin tüm dünya halklarının temel yaşama hakkı başta olmak üzere eşit haklara sahip olduğunun, Gazze'de yaşanan katliamın özünde insani bir mesele olduğunun altını kalın bir şekilde çiziyoruz" dedi.

"ZENGİN TOPRAKLARIN YOKSUL ÇOCUKLARI..."

Beşinci, "Özelde ülkemizin, genelde tüm insanlığın ortak dertlerini kendi derdimiz olarak kabul ediyoruz. Bu bilinç, bu tavır ve bu ruhla, duman eliyle mahkum edilmiş, is kokmuş bu dünyaya iz bırakmak için Galata'da başkaldırıyoruz. Bu medeniyet coğrafyasının, bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayı kabul etmiyoruz. Zulüm ile tutsak edilmeye çalışılan tüm şehirler, halklar, çocuklar ve kadınlar özgürlüğüne kavuşana kadar durmuyoruz. Mürekkebin akması gerekirken, kanların aktığı şu yüzyılda sözde medeni, özde barbar olan tüm güç odaklarına başkaldırıyor, bu vesileyle insanlık ittifakını başlatıyoruz" diye konuştu.

İbrahim Beşinci, "yeni yılın ilk gününde Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Yeni Camii ve Fatih Camii'nde sabah namazında buluşup şehitlere dua edeceklerini ve kortejler eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüyeceklerini" belirtti.

Tüm vatandaşları dünyanın en güçlü eylemine imza atmak için Galata Köprüsü'ne davet eden Beşinci, "Tarih boyunca daima mazlumun yanında, zalimin ve zulmün karşısında dimdik durmuş bir medeniyetin mensupları olarak sesimizi yükseltiyor, yılın ilk sabahında dünyayı biz uyandırıyoruz. Heyecanımız tam, inancımız yüksek. Nasıl ki dün Ayasofya'da zincirler kırıldı, bugün Emevi esaretten kurtuldu, elbet yarın da Mescid-i Aksa özgürlüğe kavuşacak. Artık bir güneş doğuyor. Bu hakikati tüm dünya duyacak." şeklinde konuştu.

BİLAL ERDOĞAN DA KONUŞTU

Toplantıda mitingin çağrıcılarından olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da 'İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı' ve 'TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi' olarak söz aldı. Bilal Erdoğan, "Filistin davasını gündemde tutmaya devam edeceklerini" söyleyerek şöyle konuştu:

"İsrail'in Nazist, apartheid rejimini sürdürdüğü soykırımın sona ermesi için, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmaları için, 2024 yılı boyunca nasıl sabah 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yaptığımız etkinlikten itibaren çeşitli çalışmaların yapılmasını organize ettiysek, desteklediysek, daha çok ses yükseltilmesine vesile olmaya çalıştıysak, inşallah 2025 yılı boyunca da 1 Ocak sabahından itibaren sabah namazlarımızı kılıp hep birlikte Galata Köprüsü'nde çoluk çocuk, ailecek toplanıp pes etmeden sesimizi yükseltmeye, zalimin zulmünü haykırmaya, mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz."