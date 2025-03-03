AKP'li Dursun Ataş: 'AK Parti’de şunu gördüm; cumhurbaşkanının verdiği hiçbir kararı sorgulamıyorlar'

Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:11

Güncelleme: 03.03.2025 - 14:11

Geçen yıl ekim ayında İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye katılan ve 2 hafta önce yapılan kongrede AKP MKYK'ye giren Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yeni partisindeki karar alma süreçlerini anlattı.

Ataş "4 aydır iktidar kanadındayız, geçen hafta da büyük kongremiz yapıldı. Onda da cumhurbaşkanımız Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) layık gördüler sağ olsunlar. Orada da Kayserimizi temsil edeceğiz. AK Parti’de şunu gördüm; cumhurbaşkanının verdiği hiçbir kararı sorgulamıyorlar. Her insan ’ben şuraya layığım’ diyebilir ama burada amaç memlekete hizmetse, kim bayrağı nerede taşıyabilirse ona bakılması gerekiyor. Orada kimin olduğundan çok ne iş yapıldığına ve nasıl çalışıldığına bakılması gerekiyor. AK Parti Teşkilatı içerisinde ben bunu gördüm, bu da beni mutlu ediyor. Birlik ve beraberlik içerisinde birbirleriyle uğraşmak yerine o makamdaki insanla birlikte daha iyi hizmeti daha ileriye nasıl taşırız kaygısında olan insanları daha çok gördüm" dedi.

"İYİ PARTİ UMUT OLMAKTAN ÇIKTI"

AKP’ye geçiş sürecini de anlatan Ataş, İYİ Parti ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu için "Musavat ağabey ömür boyu ağabeyim olarak kalacaktır. Geçiş sürecinde de sarılarak, üzgün bir şekilde ayrıldık, küskün ayrılmadık. O partinin başarıya ulaşması, millete yeni bir umut olması adına çok gayret sarf ettim, 9 yıl emek verdim. Kendisiyle birlikte bu emekleri verdik ama olmadı. Kurulduğu süreçten bu günkü noktaya geldiğimizde çok şeyler yaşandı. Ve milletin umudu olmaktan çıktık, benim de orada bu millete hizmet edebileceğim bir durum kalmadı. Muhalefet olarak üzerime düşen her şeyi yaptım. Halkın ne sorunu varsa çözüm noktasında değilsin ama iktidara duyurup çözme noktasında üzerime düşeni fazlasıyla yaptım. Benim arzu ettiğim millete hizmet bu değil, bizzat elime alıp kendim yapmak istiyorum birçok şeyi. Ben hizmet etmek istiyorum, cumhurbaşkanıma bu manada inandım" dedi.