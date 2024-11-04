Zonguldak Gülüç'te İYİ Partili başkan tutuklandı, belediye AKP'ye geçti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde başkan vekilliğine Atilla Tarık Semiz seçildi.

Zonguldak Gülüç'te İYİ Partili başkan tutuklandı, belediye AKP'ye geçti
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AA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 13:14

Zonguldak'ta Gülüç Nikah Salonu'nda yapılan belediye meclis toplantısında, belediye başkan vekilliği için AKP'nin adayı  Atilla Tarık Semiz ile İYİ Parti'nin adayı Sedat Taşdelen yarıştı.

Gizli oylamayla yapılan seçimde Semiz 5, Taşdelen 4 oy aldı.

AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, AKP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Muhammet Mücahit Andiç, AKP Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, meclis üyeleri ve partililer, başkan vekilliğine seçilen Semiz'i tebrik etti.

Gülüç Belde Belediyesi'nde çalışan kadın görevliye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan kesinleşen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, 31 Ekim'de Eskişehir'de gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.


Etiketler: #Karadeniz Ereğli Belediyesi #İyi Parti #Atilla Tarık Semiz

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