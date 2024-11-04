Zonguldak Gülüç'te İYİ Partili başkan tutuklandı, belediye AKP'ye geçti

Yayınlanma: 04.11.2024 - 13:14

Güncelleme: 04.11.2024 - 14:52

Zonguldak'ta Gülüç Nikah Salonu'nda yapılan belediye meclis toplantısında, belediye başkan vekilliği için AKP'nin adayı Atilla Tarık Semiz ile İYİ Parti'nin adayı Sedat Taşdelen yarıştı.

Gizli oylamayla yapılan seçimde Semiz 5, Taşdelen 4 oy aldı.

AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, AKP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Muhammet Mücahit Andiç, AKP Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, meclis üyeleri ve partililer, başkan vekilliğine seçilen Semiz'i tebrik etti.

Gülüç Belde Belediyesi'nde çalışan kadın görevliye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan kesinleşen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, 31 Ekim'de Eskişehir'de gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.