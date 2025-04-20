AKP'li Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den 'Maaşlar ödenmiyor mu?' sorusuna ilginç yanıt: 'Bu konuda şikayetçi olan arkadaşlar...'

Yayınlanma: 20.04.2025 - 11:40

Güncelleme: 20.04.2025 - 11:40

Son dönemde belediyenin SGK'ye olan borçlarıyla gündeme gelen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 'Maaşlar ödenmiyor mu?' sorusuna yanıtıyla tepki çekti.

‘’MAAŞLAR ÖDENMİYOR MU?’’ SORUSUNA İLGİNÇ YANIT

1 Mart yerel seçimlerinden yaklaşık iki ay önce belediye personeline yüzde 71 oranında zam yapan ve bu artışı belediye binası önünde düzenlenen bir törenle duyuran Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yerel bir TV kanalında flaş açıklamalarda bulundu.

"İSTİFA EDEBİLİRLER"

Düzce Belediyesi'nde maaşların ödenmediğiyle ilgili iddialar sorulunca konuşan Özlü, "Bunu daha önce de gündeme getirdiler. Hem Türkiye'de hem dünyada ekonomik sıkıntılar var. Düzce Belediyesi'nin tüm personellerinin de iştirak şirket çalışanlarının da maaşları ödendi. Sadece ödenmeyen mesai ücretleri var. Bu konuda şikayetçi olan arkadaşlar istifa edebilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Yerel seçim öncesi Ocak 2024'te belediye bahçesinde çalışanlara %71 zam veren Faruk Özlü, "Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Her ayın 15'inde Düzce Belediyesi çalışanları maaşlarını alırlar. Bundan sonra da zamanında alacaksınız" demiş, bu açıklamalar sonrasında davullu zurnalı kutlama yapılmıştı.

Belediye, vergi borcu olanlar listesine girince o günkü konuşmalar tartışma konusu olmuştu.