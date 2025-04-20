AKP'li Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den 'Maaşlar ödenmiyor mu?' sorusuna ilginç yanıt: 'Bu konuda şikayetçi olan arkadaşlar...'
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 'Maaşlar ödenmiyor mu?' sorusuna 'Bu konuda şikayetçi olan arkadaşlar istifa edebilir' yanıtı verdi.
Son dönemde belediyenin SGK'ye olan borçlarıyla gündeme gelen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 'Maaşlar ödenmiyor mu?' sorusuna yanıtıyla tepki çekti.
‘’MAAŞLAR ÖDENMİYOR MU?’’ SORUSUNA İLGİNÇ YANIT
1 Mart yerel seçimlerinden yaklaşık iki ay önce belediye personeline yüzde 71 oranında zam yapan ve bu artışı belediye binası önünde düzenlenen bir törenle duyuran Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yerel bir TV kanalında flaş açıklamalarda bulundu.
"İSTİFA EDEBİLİRLER"
Düzce Belediyesi'nde maaşların ödenmediğiyle ilgili iddialar sorulunca konuşan Özlü, "Bunu daha önce de gündeme getirdiler. Hem Türkiye'de hem dünyada ekonomik sıkıntılar var. Düzce Belediyesi'nin tüm personellerinin de iştirak şirket çalışanlarının da maaşları ödendi. Sadece ödenmeyen mesai ücretleri var. Bu konuda şikayetçi olan arkadaşlar istifa edebilir" dedi.
NE OLMUŞTU?
Yerel seçim öncesi Ocak 2024'te belediye bahçesinde çalışanlara %71 zam veren Faruk Özlü, "Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Her ayın 15'inde Düzce Belediyesi çalışanları maaşlarını alırlar. Bundan sonra da zamanında alacaksınız" demiş, bu açıklamalar sonrasında davullu zurnalı kutlama yapılmıştı.
Belediye, vergi borcu olanlar listesine girince o günkü konuşmalar tartışma konusu olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez!'
- 'Hiçbir arkadaşımız gözaltına alınmayacak'
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?
- 'O dolduramadıkları yeri biz doldurduk'
- İstanbul Emniyeti'ne 'tutanakları paylaşın' çağrısı
- Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ hakkında karar
- Faturalarda 'rant oyunu'
- Erdoğan'dan '1 artı 1' açıklaması
- Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
- Burak Süleyman'dan Amed tribünlerine flaş hareket!