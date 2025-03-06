Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Otoyolun Beyköy, Üçköprü, Kaynaşlı, Düzce ve Gölyaka gişeleri mevkilerinde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 karayolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis görüldü.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlardan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 gündür kayıptı: Ece Gürel sağ olarak bulundu!
- Başarır, kadın soyisimlerine dikkat çekti
- Cahit Berkay'dan tepki: Cenazede büyük saygısızlık!
- Oruçsuza öğle yemeği yok!
- İşte 'diploma' tartışmalarına nokta koyacak veri!
- Esad'ı çikolata reklamında oynattılar
- ‘Hodri meydan ulan yalancı müptezel!’
- Özgür Özel’e ‘Adnan Beker’ yanıtı
- Yeni 'Suriye' iddiası
- İşte katledilen 'Narin'in son isteği