Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
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AA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 11:16

Otoyolun Beyköy, Üçköprü, Kaynaşlı, Düzce ve Gölyaka gişeleri mevkilerinde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 karayolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis görüldü.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlardan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.


Etiketler: #Sis #Ulaşım #Düzce

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