Düzce'de şüpheli olay! Ekipler balkondan girdi, evde hareketsiz bulundu...

Düzce'de, komşularının ulaşamadığı Şehriban Aktaş (80) için ekipler seferber oldu. İtfaiyenin balkondan girdiği evde hareketsiz bulunan Aktaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de şüpheli olay! Ekipler balkondan girdi, evde hareketsiz bulundu...
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DHA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 14:04

Şüpheli olay, gece saatlerinde Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 5 katlı binanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Şehriban Aktaş'tan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Kapıya gelen polis ekipleri, Aktaş'ın içeriden kısık sesle 'imdat' dediğini duydu. Polis ekipleri, kapıyı zorladı, ancak içeri giremeyince itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla eve balkondan girerek kapıyı açtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kapının açılmasıyla birlikte sağlık ekipleri, genel durumu kötü olan hareketsiz haldeki Aktaş'ı ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.

Şehriban Aktaş tedavi altına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Düzce #Ölüm

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