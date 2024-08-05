Son ankette fark açıldı: '2002'den bu yana...'
Metropoll Araştırma'nın yapmış olduğu genel seçim anketinde yurttaşa 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu soruldu. Sonuçları paylaşan Özer Sencar, "Dar gelirlilerin tepkisi nedeniyle AK Parti oyları 3 Kasım 2002'den bu yana en düşük seviyeye inmiş durumda" dedi.
Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll'ün kurucusu ve yönetici Özer Sencar, araştırma şirketinin yapmış olduğu 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' anketini sosyal medya hesabından paylaştı.
Araştırma Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile ortalama 1784 kişi ile yapıldı.
Araştırmada 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarının verileri yer aldı.
AKP ve CHP'nin 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçim Sonuçları'nın bilgisinin de yer aldığı ankette, kararsızlar dağıtılarak iki partinin yüzdesel farkları paylaşıldı.
Buna göre Nisan ayında yapılan ankette AKP'nin oyu yüzde 31,1 olurken Temmuz ayında 26,1'e gerilediği, CHP'nin ise Nisan ayında yüzde 35,9 oy alırken Temmuz ayında ise yüzde 33,8 aldığı görüldü.
AKP ile CHP'nin arasındaki farkın 4 ay içerisinde açıldığı sonucunun yer aldığı anketi paylaşan Sencar, "Dar gelirlilerin tepkisi nedeniyle AK Parti oyları 3 Kasım 2002’den buyana en düşük seviyeye inmiş durumda" ifadelerini kullandı.
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