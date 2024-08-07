26 ilde 'Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' anketi: İki isim öne çıktı

Yayınlanma: 07.08.2024 - 12:27

Güncelleme: 07.08.2024 - 12:36

Kamoyunda ve siyasette "erken seçim" tartışmaları günbegün ısınırken muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiği de başlıca merak konularından biri haline geldi.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, yaptığı yeni anket çalışmasıyla sorunun yanıtını aradı. Şirket, 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde 2 bin kişiyle bilgisayar destekli telefon yöntemiyle (CATI) yaptığı anket çalışmasında yurttaşlara, "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yapılsa Sizce Muhalefetin Adayı Kim Olmalıdır?" açık uçlu sorusunu yöneltti.

İLK SIRADA MANSUR YAVAŞ YER ALDI

Araştırmaya katılanların yüzde 29.6'sı "fikrim yok/cevap yok" yanıtını verirken, yüzde 23.5'i "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aday olmalıdır"dedi. Mansur Yavaş'ın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 20.8 destek görürken, Ekrem İmamoğlu'nu yüzde 10.1 oranla CHP Genel Başkanı Özgür Özel izledi.

MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLMALI?

Mansur Yavaş:%23.5

Ekrem İmamoğlu:%20.8

Özgür Özel:%10.1

Fatih Erbakan:%2.4

Ümit Özdağ:%2.2

Selahattin Demirtaş:%2.0

Kemal Kılıçdaroğlu:%2.0

Yavuz Ağıralioğlu:%1.6

Muharrem İnce:%1.0

Meral Akşener:%1.0

Erkan Baş:%0.6

Müsavat Dervişoğlu:%0.5

Ali Babacan:%0.3

Ahmet Davutoğlu:%0.1

Diğer:%2.3

Fikrim yok/Cevap yok:%29.6