AKP'li Efkan Ala'dan 'Gazze' itirafı: Siz ambargo nedir biliyor musunuz?

Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:30

Güncelleme: 12.12.2023 - 11:34

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 bütçe görüşmeleri dün başladı. Bütçe teklifinin tümü üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler konuştu.

Ala ve Güler, konuşmaları esnasında CHP ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Bunun üzerine iktidarın uygulamalarını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gazze'de binlerce kişinin ölümüne yol açan saldırılarına devam eden İsrail'le ilişkiler konusunda iktidarın politikalarını eleştirdi. Başarır, "Mavi Marmara Gemisi'nden ölenler için dönemin Başbakanı, 'Bana mı sordular' dedi. Bence bundan yüzünüz kızarmalı. CHP tarihine bakarsanız İsmet Paşa'dan bugüne kadar bizim gençlerimiz Filistin'de savaşmış, eğitim görmüştür, Starbucks basmamıştır. S-400'ler ve F-35'lerin parasını alabildiniz mi, 'Paramızı verin' diyebildiniz mi, kullanabildiniz mi? Rusya'ya, 'Sen kimsin, benim paramı vermiyorsun' diyebildiniz mi? Sayın Bakan, eğer yüzünüz kızaracaksa İsrail saldırısından hemen sonra ABD, İsrail'e 5 milyar dolar yardım etti, ne diyebildiniz? Filistin'i bombalayan jetlerin yakıtları Türkiye'den gidiyor. Hiç bundan utanmıyor musunuz?" dedi.

"ANAYASA MAHKEMESİ OLMASA, İDAM CEZASI OLSAYDI ASMIŞTINIZ"

Başarır şöyle devam etti:

"Kendi yarattığınız canavarlar Ergenekon, Balyoz'da pırıl pırıl askerleri, milletvekillerini ağırlaştırılmış hapse mahkum etti. O Anayasa Mahkemesi olmasaydı ve idam cezası olsaydı asmıştınız Tuncay Özkan'ı. İlker Başbuğ'u asmıştınız. O zaman Anayasa Mahkemesi vardı, şimdi yok öyle mi? Bir yasak göreceksem milletvekilleri gazeteciler sizin döneminizde tutuklu. Hala bir milletvekili tutuklu. 80'de Evren Paşa yapıyordu, şimdi siz yapıyorsunuz, hiçbir farkınız yok."

"AMBARGO NEDİR BİLİR MİSİNİZ?"

AKP Genel Başkanvekili Ala ise Başarır'a şu yanıtı verdi:

"CHP sürekli millet iradesine karşı durmuş, 28 Şubat'ın arkasında durmuş, muhtıralardan yana olmuştur. Bize Filistin'den bahsediyorsunuz. 'One minute'ın sesi Avustralya'dan Kanada'ya, Sibirya'dan Afrika'ya kadar yankılanıyor. Siz ambargo nedir biliyor musunuz, siz hangi silah göndermekten bahsediyorsunuz? Ambargo nedir nasıl bilinmez! Silah gönderebilsek göndermez miyiz? Hiç takip etmediğiniz anlaşılıyor beyler."