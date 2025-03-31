AKP'li Efkan Ala'dan üstü kapalı tehdit: 'Türkiye çok çağ atladı kardeşim, herkes aklını başına alsın'

Yayınlanma: 31.03.2025 - 14:19

Güncelleme: 31.03.2025 - 14:20

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, partisinin Bursa'daki bayramlaşma töreninde konuştu.

İmamoğlu operasyonu sonrasında başlayan eylemleri sert dille eleştiren, boykot kararını tehdit olarak işaretleyen Ala, "Türkiye, çok çağ atladı kardeşim. Senin haberin bile yok!, herkes aklını başına alsın" dedi.

Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alındığı, tutuklandığı, eylem yapan öğrencilerin darp edildiği ve tutuklandığı süreçte konuşan Ala sözü yine 28 Şubat'a getirdi.

"ÇAĞ ATLADIK..."

Efkan Ala'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkenin firmalarını, üretenlerini fişliyorlar, onları boykota çağırıyorlar. Bunlar Türkiye'nin ekonomik ve demokratik istikrarını hançerlemeye çalışma girişimidir. Bunu biz 28 Şubat'tan tanıyoruz. Bu sırada yolsuzluktan dolayı ortaya çıkan hadiseyi örtbas etmek için bütün tuşlara birden basan bir ana muhalefet partisi var. Marjinal gruplara alan açıp ahlaksızca, hayasızca slogan attırmalar, küfür ettirmeler, onları ve şiddetle reddediyor ve lanetliyoruz."

"HERKESIN AKLINI BAŞINA ALMASI LAZIM"

"Yurt dışından vesayet arayışına girdiler, yurt dışından yardım istiyorlar kendi sorunlarının çözümü için. Yurt dışından müdahale arayışına girmişler Türkiye için. Türkiye, buna pabuç bırakır mı? Türkiye, çok çağ atladı kardeşim. Senin haberin bile yok. Türkiye artık dışarıdaki, uluslararası sorunların, bölgesel, Orta Doğu'daki sorunların çözümünde önemli ana aktör. Türkiye'nin itibarı, her şeyden daha önemlidir. Türkiye'nin itibarını zedeleyecek dışarıdan yardım çığlıkları, Türkiye'nin hak etmediği, reddettiğimiz bir siyasal tutumdur. Bu, kabul edilemez. Onun için herkesin aklını başına alması lazım."