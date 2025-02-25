Efkan Ala'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Açıkça deşifre etti...'

CHP lideri Özgür Özel'in bugünkü konuşmasına tepki gösteren AKP'li Efkan Ala, "Bugünkü konuşmasıyla bırakın yenilenmeyi siyaset dışı odaklarla işbirliği içerisinde kumpas peşinde olduklarını açıkça deşifre etmiştir" açıklamasında bulundu.

Efkan Ala'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Açıkça deşifre etti...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:11

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Ala, CHP'de yenilenme olmadığını savunarak Özel'in konuşması hakkında 'siyaset dışı odaklarla işbirliği içerisinde olduğunun deşifresi' nitelemesinde bulundu.

"BIRAKIN YENİLENMEYİ..."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ala şunları kaydetti:

"Özgür Özel’in açıklamalarından anlaşılıyor ki CHP’de hiçbir yenilenme olmamıştır. Bugünkü konuşmasıyla bırakın yenilenmeyi siyaset dışı odaklarla işbirliği içerisinde kumpas peşinde olduklarını açıkça deşifre etmiştir."


Etiketler: #Efkan Ala

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