Efkan Ala'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Açıkça deşifre etti...'
CHP lideri Özgür Özel'in bugünkü konuşmasına tepki gösteren AKP'li Efkan Ala, "Bugünkü konuşmasıyla bırakın yenilenmeyi siyaset dışı odaklarla işbirliği içerisinde kumpas peşinde olduklarını açıkça deşifre etmiştir" açıklamasında bulundu.
AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirdi.
Ala, CHP'de yenilenme olmadığını savunarak Özel'in konuşması hakkında 'siyaset dışı odaklarla işbirliği içerisinde olduğunun deşifresi' nitelemesinde bulundu.
"BIRAKIN YENİLENMEYİ..."
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ala şunları kaydetti:
"Özgür Özel’in açıklamalarından anlaşılıyor ki CHP’de hiçbir yenilenme olmamıştır. Bugünkü konuşmasıyla bırakın yenilenmeyi siyaset dışı odaklarla işbirliği içerisinde kumpas peşinde olduklarını açıkça deşifre etmiştir."
Özgür Özel’in açıklamalarından anlaşılıyor ki CHP’de hiçbir yenilenme olmamıştır.— Efkan Âlâ (@efkanala) February 25, 2025
Bugünkü konuşmasıyla bırakın yenilenmeyi siyaset dışı odaklarla işbirliği içerisinde kumpas peşinde olduklarını açıkça deşifre etmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’li isim ‘ucuz ve kalitesiz’ dedi, hedef gösterdi!
- Yeşim Salkım'dan Sinan Akçıl'a: Oğlum seni tanırım...
- 'Sahte diploma' iddiasına belgeli yanıt!
- CHP'li belediyeye 'konser' operasyonu
- Dikkat çeken ‘Öcalan’ ayrıntısı!
- Özel, 'Serap Yazıcı' gerçeğini açıkladı
- 'Bu kısmı sevindirici...'
- Deprem bölgesinde yaşanan skandal
- ‘En az Erdoğan kadar siz de sorumlusunuz’
- Dünyaca ünlü koy imara açıldı!