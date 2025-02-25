Efkan Ala'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Açıkça deşifre etti...'

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:11

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:11

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Ala, CHP'de yenilenme olmadığını savunarak Özel'in konuşması hakkında 'siyaset dışı odaklarla işbirliği içerisinde olduğunun deşifresi' nitelemesinde bulundu.

"BIRAKIN YENİLENMEYİ..."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ala şunları kaydetti:

"Özgür Özel’in açıklamalarından anlaşılıyor ki CHP’de hiçbir yenilenme olmamıştır. Bugünkü konuşmasıyla bırakın yenilenmeyi siyaset dışı odaklarla işbirliği içerisinde kumpas peşinde olduklarını açıkça deşifre etmiştir."