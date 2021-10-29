AKP'li Elitaş'tan '128 milyar dolar' yanıtı: CHP'li işadamları döviz alıp satmıştır
Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, '128 Milyar dolar' tartışmasına ilişkin "'bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır' dedi. Elitaş ayrıca "O dönem CHP’li iş adamları elektronik sistemlerinde ihtiyacı gereğince döviz alıp satmışlardır" iddiasında bulundu.
TBMM Genel Kurulu'nda, 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Raporu hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun hazırladığı rapor görüşüldü.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş muhalefetin Merkez Bankası'nın "kayıp 128 milyar dolarlık rezerv" iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.
SALGINI 2019'UN BAŞINA ÇEKTİ
Koronavirüs salgınının etkilerinden söz eden Elitaş, "salgınla 2019 yılının başından bu yana mücadele ettiklerini" iddia edip “128 milyar dolar, 2019 yılının başından 2021 yılının ilk yarısına kadar süreyle dünyanın yaşadığı pandemi krizi çerçevesinde, ülkemizde evlerine kapanan, işyerleri kapanan, faaliyetlerine devam etmeyen, işsiz kalan işçilere destek olmak üzere bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır” dedi.
"BELKİ CHP'Lİ İŞ ADAMLARI..."
"Kimi 128 diyor, kimi 118 diyor. Ama bu para hiç kimsenin cebine girmemiştir" diyen Elitaş, konuyla ilgili olarak bir de 'CHP'li işadamları' iddiasında bulunup "O günler içerisinde belki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de bankadan elektronik sistemle döviz alıp satmışlardır. Veya CHP’li iş adamları elektronik sistemlerinde ihtiyacı gereğince döviz alıp satmışlardır. Ama şunu söylüyorum, tekrar ısrarla altını çiziyorum. Bu söylediğiniz para, söylediğiniz rakam, Türk milletinin ihtiyaçlarını karşılamak, pandemi sürecinde ortaya çıkan kaosu önlemek, iş akdi feshedilmiş insanların mağduriyetini gidermek için yapılmış bir iştir” ifadelerini kullandı
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