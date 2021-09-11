Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert "128 milyar dolar" çıkışı

11 Eylül 2021 Cumartesi, 20:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bay Kemal 128 Milyar dolar nerede diyordu, artık hiç sesleri çıkmıyor" dediğini hatırlattı ve "Unutmayacağım" etiketiyle "Yemin olsun Erdoğan, her kuruşunu birlikte ödeyeceksiniz geriye. Beyt-ül mal söz konusu, geri ödenmesi şarttır" mesajını verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Unutmayacağım" etiketiyle açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın dün Kahramanmaraş'ta katıldığı etkinlikte kullandığı, "Bay Kemal 128 Milyar dolar nerede diyordu, artık hiç sesleri çıkmıyor" sözlerini hatırlattı ve şu mesajı paylaştı:

'DAMADI İLE BİRLİKTE İÇ ETTİ'

Erdoğan 'Bay Kemal 128 Milyar dolar nerede diyordu, artık hiç sesleri çıkmıyor' demiş. Damadı ile birlikte iç etti devlet hazinesini. Yemin olsun Erdoğan, her kuruşunu birlikte ödeyeceksiniz geriye. Beyt-ül mal söz konusu, geri ödenmesi şarttır. Daha neleri unutmayacağım... Ülkemizin mahallelerini emperyalistlere peşkeş çektin, milyonlarca sığınmacı ile devletin demografisini değiştirdin. Unutmayacağım! Anadolu’yu 'Kataristan' yaptın. Tank Palet Fabrikası'nı Katar ordusuna peşkeş çektin. Unutmayacağım!

'YAKALANAN TONLARCA UYUŞTURUCUYA SESİNİ ÇIKARMADIN'

