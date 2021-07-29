İzmir'de "128 milyar dolar nerede?" pankartına ceza mahkemeden döndü
CHP İzmir İl Başkanlığı binasına asılan ve aynı gün akşam saatlerinde polis tarafından kaldırılan "128 milyar nerede?" pankartı için CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e verilen para cezası iptal edildi.
CHP İzmir İl Başkanlığı binasına 14 Nisan 2021 tarihinde asılan ve aynı gün akşam saatlerinde polis tarafından kaldırılan "128 milyar nerede?" pankartı için CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e verilen para cezası iptal edildi.
İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Yücel'e "İzinsiz pankart asıldığı" gerekçesiyle verilen 427 TL'lik idari para cezasını iptal etti.
14 Nisan 2021'de CHP İzmir İl Binası'na astırılan "128 milyar dolar nerede" pankartı İzmir Valiliği'nin kararı ve polis ekiplerinin müdahalesiyle aynı gün akşam saatlerinde indirilmişti.
Pankart nedeniyle kendisine kesilen cezanın iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyuran CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel şunları kaydetti:
"128 milyar dolar nerede pankartı için şahsıma verilen para cezası mahkeme tarafından iptal edildi. Millet adına astığımız pankartımızı hukuku hiçe sayarak, polisi yasa dışı uygulamalara mecbur bırakarak ve mızrağı çuvala sığdırmaya çalışarak kaldırmaya çalışanlar... Adalet tıpkı bugün olduğu gibi, bir gün sizin için de tecelli edecek. Ve o gün millet kazanacak, hukuk kazanacak, demokrasi kazanacak."
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel
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