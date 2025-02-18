AKP'li Elitaş'tan 'asgari ücret' yorumu: '10 bin liralık zam enflasyona yol açar, mutsuzluk yaşatır'

Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:34

Güncelleme: 18.02.2025 - 10:34

2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak ilan edilen asgari ücret, sürekli derinleşen hayat pahalılığı karşısında daha ilk ayda eridi. İktidar partisi ise asgari ücrette bir revizyon yapılmayacağı konusunda ısrarını sürdürdüyor.

Konuyla ilgili konuşan AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "asgari ücrete yapılacak zamla fiyat dengesinin altüst olabileceğini" öne sürdü.

"MUTSUZLUK YAŞATIR"

Geçen günlerde katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Elitaş, asgari ücrete zam yapılmaması gerektiğini de şu sözlerle açıklamaya çalıştı:

"Diyelim ki 22 bin 100 lira veya 30 bin lira maaş alan bir kişiye 10 bin lira zam yaptığınızda; 'Bunun 3 bin lirasını harcayayım, 7 bin lirasıyla tasarruf edeyim' demez. 10 bin lira veya daha fazla olsa 15 bin lira da yapılsa eskiden kalmış eksik gördüğü ihtiyaçlarını bir an önce gidermenin yoluna gider."

Daha sonra bu durumun "mal ve fiyat dengesini altüst ederek enflasyona baskı unsuru oluşturacağını" savunan Elitaş, "İlk anda mutluluk yaşatır ama gelecek süreçlerde mutsuzluk yaşatır. Enflasyonun düşmesiyle birlikte normal şartlarda iyileşmenin dağıtılması gerekir. İyileşmeyi o şekilde dağıtmadığınız halde dengeyi bozmuş olursunuz" dedi.



