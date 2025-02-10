SGK uzmanı İsa Karakaş yorumladı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

2000-2002 yılları arasında asgari ücret, her yıl dört kez artırılırken, 2016-2022 yılları arasında yıllık tek bir güncelleme yapıldı. 2024 yılına gelindiğinde ise yüksek enflasyona rağmen asgari ücrete yalnızca tek bir artış yapıldı, bu da gelir dağılımındaki dengesizlikleri daha da artırdı.