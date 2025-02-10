SGK uzmanı İsa Karakaş yorumladı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücrete yıl içinde ara zam yapılacak mı? Asgari ücretlilerin alım gücündeki erime telafi edilecek mi? Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş yorumladı...
Asgari ücretle hayatını geçirmeye çalışan yurttaşlar 2024 yılında yüksek enflasyon oranlarına rağmen herhangi bir ara zam almazken, diğer kesimlere yapılan maaş artışları dikkat çekti.
2025 yılı için yapılan yüzde 30’luk zam, asgari ücretin alım gücünü artırmakta yetersiz kaldı.
TÜİK’in 2024 yılı enflasyon oranı yüzde 44,38 olarak açıklanırken, asgari ücrete yapılan artışın bu rakamın çok gerisinde kalması, çalışanları zor durumda bıraktı.
2024 yılı için net 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücret, 2025 yılında sadece 22.104 TL’ye yükseldi.
Ancak, kamu ve özel sektör zamlarıyla bu artış hızla eridi.
2025 yılının ilk ayında açıklanan yüzde 5,03’lük enflasyon oranı ve Merkez Bankası’nın yüzde 24 hedefi, asgari ücretlilerin yaşam standardını daha da zorlaştırıyor.
TEMMUZ’DA ARA ZAM YAPILACAK MI?
SGK uzmanı İsa Karakaş, asgari ücretin temmuz ayında yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
8 milyona yakın asgari ücretli ve asgari ücrete yakın gelirle geçinen diğer çalışanlar, temmuz ayında yapılacak bir ara zam için umutlu.
Karakaş, gelir dağılımındaki adaletsizliğin arttığını ve asgari ücretin alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü belirterek, ara zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
ASGARİ ÜCRETİN TARİHSEL SÜRECİ
Asgari ücret uygulaması, 75 yıl önce yerel komisyonlar tarafından belirlenmeye başlandı. 1960’lı yılların sonlarına doğru merkezi komisyon kurulmuş ve 1971 yılında çıkarılan İş Kanunu ile asgari ücretin belirlenmesi merkezi bir komisyona devredildi.
2000-2002 yılları arasında asgari ücret, her yıl dört kez artırılırken, 2016-2022 yılları arasında yıllık tek bir güncelleme yapıldı. 2024 yılına gelindiğinde ise yüksek enflasyona rağmen asgari ücrete yalnızca tek bir artış yapıldı, bu da gelir dağılımındaki dengesizlikleri daha da artırdı.
YASAL DÜZENLEMELER VE ASGARİ ÜCRETİN GELECEĞİ
Yasal olarak, asgari ücretin işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması gerektiği belirtiliyor.
Ancak 2024 yılı itibarıyla asgari ücret, açlık sınırının bile altına düşmüş durumda.
Uzmanlar, asgari ücretin alım gücündeki bu düşüşün 2026 yılına kadar devam etmesinin mümkün olmayacağına dikkat çekiyor.
Asgari ücretin artırılması gerektiği ifade edilirken, önümüzdeki dönemde alım gücündeki düşüşün telafi edilmesi için bir ara zam yapılmasının zorunlu olduğu vurgulanıyor.
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