AKP'li Elitaş'tan ekonomi itirafı: 'Türkiye de zarar görmeye başladı'

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan Türkiye'nin ekonomik anlamda etkilendiğini dile getirdi. Elitaş, "Yapılan yaptırımların, ekonomik maliyetlerinden Türkiye de zarar görmeye başladı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2022 Çarşamba, 17:22
AKP'li Elitaş'tan ekonomi itirafı: 'Türkiye de zarar görmeye başladı'
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AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TV 24 Muhabiri Nagehan Akbulut'un sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna işgalini değerlendiren Elitaş, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu bölgede ortaya çıkan bu hadiseler, umarım tüm dünyaya olumsuz şekilde yansımaz. Ukrayna ile Rusya'nın kendi aralarındaki müzakereleri hızlı bir şekilde yapmasının, her iki ülkeye de dostluğunu açıkça ortaya koymuş Türkiye'nin bu konuda arabuluculuk hakkını üzerine düşen en iyi şekilde yapacağını söylemek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Elitaş, Rusya'ya karşı yaptırımlardan Türkiye'nin etkileneceğini belirtti. 

Elitaş şöyle devam etti: 

"Rusya'ya yapılan yaptırımların, ekonomik maliyetlerinden Türkiye de maalesef zarar görmeye başladı. Büyük devletlerin, Ortadoğu'da bizim yaşadığımız bölgedeki menfaatlerini korumaya çalışırken bize olağanüstü derecede zarar veriyorlar. İkisi de dost ülke."


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