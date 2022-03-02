Rusya'dan Almanya'ya 'doğal gaz' çıkışı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, yayınladıkları basın açıklamasında, Rusya'dan Almanya'ya doğrudan doğal gaz iletmesi planlanan ve ABD tarafından kuşkuyla yaklaşılan Kuzey Akım 2 projesinin iptal kararına ilişkin, "İkili ilişkilerde geri dönülemez zararlara yol açacak" yorumu yapıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının işletim sertifikasını dondurma kararının kabul edilemez olduğunu ve ikili ilişkilerde geri dönülemez zararlara yol açacağını söyledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, gaz fiyatlarında kaçınılmaz ve hızlı bir artışa yol açacağını belirtildi.
Almanya, Rusya'nın doğu Ukrayna'da iki ayrı bölgeyi resmen tanımasının ardından, Rusya'dan doğrudan Almanya'ya gaz akışını iki katına çıkarmak için tasarlanan tartışmalı Kuzey Akım 2 Baltık Denizi doğal gaz boru hattı projesini geçen ay durdurdu. İnşaatı tamamlanan projenin maliyeti 11 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.
İlgili Haberler
- Son dakika: Almanya'dan Kuzey Akım 2 kararı
- Son dakika... Joe Biden açıkladı: Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım
- Kuzey Akım 2 nedir?
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji iki bölgeyi uyardı: Yoğun kar geliyor
- Fransa'da solcu aday yarıştan çekildi
- Pozitif kişiliğiyle genç sporculara örnek oluyor
- CHP'li Aydoğan'dan TBMM'ye 'Ukrayna' önergesi
- 'Starbucks'a gittiğin zaman Türk kahvesi söyleyeceksin'
- Enes Ünal'a La Liga şoku!
- AKP'li Elitaş'tan ekonomi itirafı
- ADD: Atatürk 86 yıl önce dehasını ortaya koydu
- 'NATO'yla çatışma riski var'
- Yurttaş elektrik faturasına isyan etti