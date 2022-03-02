19 yaşındaki Ukraynalı sporcu Yevgeny Malyshev, Rusya saldırısında hayatını kaybetti

02 Mart 2022 Çarşamba, 15:31

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna saldırıları 6. gününde devam ediyor.

Rus saldırıları nedeniyle silahlanan halk ülkelerini savunmaya devam ederken 19 yaşındaki eski biatlet Yevgeny Malyshev, dün Harkov yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.



Eski biatloncu Malyshev'in saldırıların yoğun olarak yaşandığı Kharkiv bölgesinde Ruslarla girilen bir çatışma sonucunda hayatını kaybettiği açıklandı. Henüz 19 yaşındaki Malyshev, Silahlı Kuvvetler'de sözleşmeli asker olarak görev almaktaydı.

10 MART'TA 20 YAŞINI GERİDE BIRAKACAKTI

Yevgeny Malyshev, 10 Mart 2002 Kharkiv doğumluydu. Doğduğu bölgenin güvenliği için verdiği savaşta hayatını kaybetmese 10 Mart'ta 20 yaşında olacaktı.

2018-19 ve 2019-20 yıllarında Ukrayna'nın biatlondaki genç milli takımlarında görev yaptı. 2020'de İsviçre Lozan'da düzenlenen Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılmıştı. Sonrasında sözleşmeli olarak girdiği Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile doğduğu şehir Kharkiv'i savunurken hayatını kaybetti.