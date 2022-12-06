AKP'li Esenler Belediyesi: 600 kol saati, 20 bin lolipop şeker dağıtacak

06 Aralık 2022 Salı, 19:24

Esenler Belediyesi, “Halkla ilişkiler çalışmaları için çiçek, çikolata ve promosyon hizmet temin işi” ihalesine çıktı. Yurttaş memnuniyeti araştırması için 6 anket çalışmasının da yürütüleceğinin belirtildiği ihale kapsamında, 38 kalemden oluşan malzeme alımı da yapılacak. Aynı kapsamda 2022 yılında 31 kalem malzeme için ihale yapılmıştı. Geçen yılki ihale dosyasında alınan 10 bin aşure sayısı 20 bine çıkarıldı. Çocuklara dağıtılmak üzere geçen yıl alınan 10 bin oyuncak araba ve oyuncak bebek sayısı ise bu yıl 20 bin oldu.

20 BİN LOLİPOP ŞEKER DAĞITACAK

Bu yılkı listeye eklenen yeni ürünler arasında 600 kol saati, 20 bin lolipop şeker, 20 bin çikolatalı gofret, 100’er gramlık 500 adet Türk kahvesi, 35 bin adet kaşarlı sandviç, 90 bin adet lokma tatlısı, 30 bin adet baskılı balon ve 400 adet ferforje aranjman da yer aldı. Geçen yılki listede bulunan 60 bin adet kolonya bu yılki listede yok. Her iki listede yer alan ürünler arasında meyveli kek, meyve suyu, kandil simidi, aşure, 7 bin kutu çikolata, 80 bin gül ve karanfil de bulunuyor.

GÖKSU: “GİZLENMİŞ REKLAM”

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB bütçesi ile ilgili yaptığı konuşmada, bütçede “gizlenmiş reklam parası” olduğunu iddia etmişti. Göksu konuyla ilgili şunları söylemişti:

“Geçen sene 2022 yılı bütçesini anlatırken bütçenin içerisine gizlenmiş 849 milyon reklam parası var demiştim. Şimdi yeni bütçede evet 2023 yılı bütçesinde gizlenmiş reklam parası 1,8 milyar lira, yani 1 milyar 822 milyon lira.”

Esenler Belediyesi’nin geçen yıl yaptığı, "gizli reklam" diye adlandırılan 4 ihalenin toplamı 79 milyon 970 bin 347 TL. Bu ihaleler 'Halkla İlişkiler ve Malzeme Temini Hizmet Alımı', '2022 Yılı Yazılı ve Görsel Materyaller Tasarım, Baskı', 'Uygulama, Tanıtım Filmi Prodüksiyon, Led Ekranlar Bakım Onarım ve Kurumsal İletişim Merkezi Hizmet Alımı', 'Sosyal ve Kültürel Turlar Organizasyon Hizmet Alımı İşi İçin Araç Kiralama' şeklinde sıralandı.

Son resmi rakama göre Esenler’in nüfusu 447 bin 116. Yapılan 4 ihalenin bedeli nüfusa bölündüğünde kişi başına 179 TL reklam harcaması yapılmış olacak. Göksu’nun iddia ettiği İBB’nin gizli reklam parası doğru olsa bile, 16 milyon İstanbulluya bölündüğünde kişi başına 53 TL düşüyor. Buna göre Esenler Belediyesi’nin gizli reklam harcaması İBB’nin “gizli reklam” harcamasının 3 katından fazla.