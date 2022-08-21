Deniz Zeyrek’ten İmamoğlu’nu hedef alan AKP’li Tevfik Göksu’ya dikkat çeken yanıt: 'İktidarınız sayesinde biraz çıktı'
AKP'li Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında İstanbul'da yaşanan ulaşım problemlerinden dolayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Programda gazeteci Deniz Zeyrek'in Göksu'ya cevabı ise dikkat çekti.
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, HaberTürk'ün canlı yayın programına katıldı.
Göksu, yayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kentteki ulaşımdan hedef alarak "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın en büyük vaadi ‘İstanbul'da ulaşımı artık sorun olmaktan çıkartacağım’ yüzde 60 vaad gerçekleşen bir kentte en azından ulaşımın sorun olmaktan çıktığını hissetmemiz lazım" dedi.
ZEYREK'TEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
Göksu’nun sözlerinin ardından araya giren gazeteci Deniz Zeyrek'ten, "İktidarınız sayesinde biraz çıktı, Benzin parasından dolayı” yanıtı geldi.
Bir anda Zeyrek'in cevabı karşısında bocalayan Göksu, ne cavap vereceğini bilemedi. Göksu, Zeyrek’in sözlerini duymazdan gelerek konuşmasına devam etti.
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