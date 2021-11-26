AKP'li eski bakan Alaboyun'dan itiraf: 'Aldatılmış hissetmiyorum ama...'

26 Kasım 2021 Cuma, 13:16

Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Ali Rıza Alaboyun Konya'nın yerel televizyon kanalı Kanal42'de katıldığı Sümen Altı programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini en çok destekleyenlerden birisi olduğunu ancak başkanlık sisteminin beklentilerinden uzak çıktığını söyleyen Alaboyun, "Kendimi aldatılmış hissetmiyorum ama beklediğimiz gibi çıkmadı. Bugün başkanlık sistemi oylama çıksa mevcut durumu gördükten sonra evet oyu vermem” dedi.

AKP'den üç dönem milletvekilliği de yapan Ali Rıza Alaboyun, oğlunun "Senin partine oy vermeyeceğim baba" dediğini açıkladı.

Alaboyun şunları söyledi:

“Türkiye'de güçten nemalanmak isteyen bir yapı var. Bu yapının içerisindeki yeni nesil bizim gibi 28 Şubat döneminde bedel ödememişler. Ya da 1980'li yıllarda sağ-sol olaylarında bedel ödememiş yeni bir nesil var. Bu nesli de biz AK Parti olarak çok iyi eğitemedik. Ya da bunlar arasından iyi seçim yapamadık. Aralarında iyi insanlar da mutlaka var ama bu gidişat nedeniyle AK Parti'ye veya siyasete girmek istemeyen bir nesil de var. Ben siyasetçiyim, evimde siyaset konuşulur ama benim çocuklarım apolitik. Benim çocuklarım politikayla ilgilenmiyor. Oğlum bir şeye kızdığı zaman da ‘Senin partine oy vermeyeceğim, Karamollaoğlu'na oy vereceğim' diyor. Bununla da yüz yüze geldim. AK Parti bunları niye kaçırıyor?”

"BEN TEMEL BEYİ HAKLI BULUYORUM"

“Ben başkanlık sistemini çok güçlü destekleyenlerden biriydim. Başkanlık sistemindeki beklentilerimiz; uyum yasaları çıkacak, denge denetim olacak, TBMM ile Cumhurbaşkanlığı arasında yasama-yürütmeyi denetleyecek diye umduk. Ama bir baktık ki yasamaya da başkanlığa da cumhurbaşkanı hakim. Cumhurbaşkanı bunlara hakim olduğu için yargıya da hakim oldu. Böyle olunca istenilen şey ortaya çıkmadı. Kendimi aldatılmış hissetmiyorum ama beklediğimiz gibi çıkmadı. Bugün başkanlık sistemi oylamaya çıksa mevcut durumu gördükten sonra ‘evet' oyu vermem. Bunu da kendileri gördükleri için Fuat Oktay önderliğinde bir çalışma ekibi de kurdular. Temel Karamollaoğlu’nun da Cumhurbaşkanını ziyaretinde söylediği bu. Bir denetim olsun. Yargının bağımsız olması lazım. Adalete güven kalmıyor. Ben Temel beyi haklı buluyorum.”