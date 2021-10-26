Mehmet Metiner'den bir sistem eleştirisi daha

26 Ekim 2021 Salı, 15:09

AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Şafak gazetesinde "Nasıl bir sistem-2-" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Son dönemde AKP'nin politikalarını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiren Metiner, "Sistem içinde tadilatların yapılmasına yönelik" önerilerde bulundu.

"HER DERDİN DEVASI OLARAK GÖRENLERDEN DEĞİLİM"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni "Her derdin devası" olarak görmediğini söyleyen Metiner, seçim barajının sıfır seviyesinde olabileceğini belirtti.

Güçlü bir Meclis için halkın, milletvekillerini doğrudan seçebilmesi gerektiğini söyleyen Metiner şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yönetimde istikrar sorunu olmayacağına göre temsilde adalet ilkesi, her partinin gücü oranında Meclis’e girmesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. CHS, barajı anlamsız ve gereksiz kılan bir sistemdir. Milletin meclisi çoğulcu ve katılımcı olmalıdır. Baraj minimal düzeyde olmalıdır. Baraj sıfır seviyesinde de olabilir, yüzde 3-5 oranında da tutulabilir.

Siyasal sisteme dair önerilerim halihâzırdaki sistemi tadil etmek için getirdiğim önerilerden ibarettir. Ne eski parlamenter sistemi ne de mevcut haliyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni her derdin devası olarak görenlerden değilim. Kendimce uygulamada gördüğüm sorunlardan hareketle herkes için/ülke için gerekli olduğuna inandığım öneriler sundum. Sistemler bir din değildir. Sistemleri araç olmaktan çıkartıp amaçsallaştıranlar neyi niçin söylediğimizi varsın anlamasınlar. Varsın o birileri de intikam güdülerini tatmin etsin. Herkes bilsin ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni dün destekliğim gibi bugün de destekliyorum. Benimkisi sistem içinde tadilatların yapılmasına yönelik önerilerden ibarettir, vesselam.