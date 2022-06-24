AKP'li eski ilçe başkanı Adnan Gültaş hayatını kaybetti
Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası ve eski AKP İlçe Başkanı Adnan Gültaş hayatını kaybetti.
Bir süredir tedavi gördüğü bilinen Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası ve AKP eski Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Adnan Gültaş, hayatını kaybetti.
2005-2009 yılları arasında Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Adnan Gültaş, bir dönemde AKP Mustafakemalpaşa Teşkilatı’nın başında bulundu. Bir süredir hastalık nedeniyle tedavi gören Gültaş, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babası Adnan Gültaş’ın cenazesi, bugün Şeyh Müftü Cami’nde kılınacak cuma namazının ardından Lalaşahin Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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