AKP'li eski milletvekili Kazım Ataoğlu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 30.03.2025 - 18:15

Güncelleme: 30.03.2025 - 18:15

23. dönem AKP Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu, Ankara'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yayımladığı taziye mesajında, "19, 20 ve 23. Dönem Bingöl Milletvekili, değerli ağabeyimiz Kâzım Ataoğlu beyin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yaptığı hizmetlerin yanı sıra siyasi nezaketi ve beyefendi kişiliği ile gönüllerde yaşamaya devam edecektir. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

KAZIM ATAOĞLU KİMDİR?

1952'de, Bingöl'ün Genç ilçesinde doğan Ataoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. 1975-1990 yılları arasında Bingöl Lisesi, Beyşehir İmam-Hatip Lisesi, Kırşehir Eğitim Enstitüsü ve benzeri eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

23. Dönem AKP Milletvekilliğinin yanı sıra, 19. ve 20. yasama dönemlerinde de Bingöl Milletvekili olarak parlamentoda görev alan Ataoğlu, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Ataoğlu'nun cenazesi yarın Bingöl'de toprağa verilecek.