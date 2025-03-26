Yayınlanma: 26.03.2025 - 20:12

Güncelleme: 26.03.2025 - 20:12

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın yaşamı merak edildi. Peki, Mahmut Tanal kimdir, nerenin milletvekili? Mahmut Tanal nereli, evli mi? İşte ayrıntılar...

MAHMUT TANAL KİMDİR?

1 Ocak 1961 tarihinde Hilvan'ın Bahçecik köyünde Mustafa ve Keziban Tanal çiftinin çocuğu olarak doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oluşunun ardından İstanbul Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak çalıştı.

Bahçeşehir ve Okan Üniversitelerinde Siyaset Okulu Programından sertifika aldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Ceza Mahkemesi Hukukunda İletişimin Denetlenmesi ve Teknik İzleme Programı eğitimi ile Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyinin birlikte düzenlediği Türk Avukatlarının Aşamalı Eğitimi Programına katılan Tanal, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği Üyeliği yaptı.

MAHMUT TANAL'IN SİYASİ YAŞAMI...

İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde tekrar CHP'den İstanbul Milletvekili seçilerek meclise girdi.

2018'de yeniden İstanbul milletvekili seçildi. 2023 seçimlerinde Şanlıurfa'dan milletvekili seçildi.

MAHMUT TANAL EVLİ Mİ?

Mahmut Tanal evli ve iki çocuk babasıdır.