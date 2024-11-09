AKP'li Fatih Belediyesi’ndeki usulsüzlükler Sayıştay denetimine takıldı: Öğrenci yurdunu otel olarak işletmişler!

Yayınlanma: 09.11.2024 - 12:54

Güncelleme: 09.11.2024 - 12:54

Sayıştay’ın AKP’li Fatih Belediyesi’ne ilişkin hazırladığı 2023 denetim raporu yayımlandı. Raporda belediyenin birçok usulsüz uygulamasına yer verildi.

Park alanı olarak yurttaşların kullanımına açık olması gereken yerlerin amacı dışında kullanıldığına dikkat çekilen raporda birçok ihalenin de tartışmalı bir şekilde imzalandığı belirtildi.

Reklam panolarının ihalesiz olarak kullandırıldığına vurgu yapılan raporda, belediye başkan yardımcılarının birden fazla belediye şirketinden huzur hakkı aldığı da belirtildi.

Raporda ayrıca belediyeye ait bir arazide öğrenci yurdu binası inşa edildiği bu yapının yirmi beş yıl süreyle öğrenci yurdu olarak işletilmesi yönünde bir sözleşme yapıldığı ancak yüklenici tarafından söz konusu binanın otel olarak işletildiği bilgisine yer verildi.

DERNEKLERE BEDELSİZ TAHSİS

Hazine mülkiyetindeki bir taşınmazın da mülki idare amirin izni alınmadan ortak hizmet protokolü yapılarak bir dernekler federasyonuna tahsis edildiğinin altı çizilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemede, Hazine mülkiyetinde olup irtifak hakkı Belediyeye ait olan Kasap İlyas Mah. 1145 ada 18 Nolu parsel üzerinde bulunan ve 16 bağımsız bölümden oluşan binanın bir dernekler federasyonuna sağlık, eğitim, kültür ve sanat alanında iş birliği ve ortak hizmet projesi yürütülmesi kapsamında bir protokol ile 10 yıl süreyle tahsis edildiği ancak tahsise esas olan ortak hizmet protokolünün Mülki İdare Amirinin izni alınmadan uygulandığı görülmüştür.

Öte yandan, kendisine tahsis yapılan kuruluşun tahsis protokolü gereği idareye ödemesi gereken kira tutarını da ödemediği tespit edilmiştir. Bu durumda; Belediyece Hazine ve Maliye Bakanlığından kira karşılığı irtifak hakkı elde edilen taşınmazın, tahsis yapılan kuruluşa bedelsiz olarak kullandırılması durumu ortaya çıkmaktadır."