AKP'li Fatih ve Pendik belediyelerinin düzenlediği ihale yine iktidara yakın isimlere gitti

Yayınlanma: 31.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.12.2023 - 03:00

AKP’li Fatih Belediyesi 27 Kasım’da araç kiralama ihalesine çıktı. Söz konusu ihaleyi 10 milyon 380 bin 600 TL’ye S.G.S Turizm Taşımacılık Şirketi aldı. Şirket yönetiminde Cemal Akmercan ve Ramazan Akmercan adlı iki iş insanı bulunuyor. İktidara yakın ilişkileriyle bilinen aile bu şirketiyle Cumhurbaşkanlığı ve AKP’li belediyeler başta olmak üzere birçok devlet kurumundan 59 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli 1 milyar 27 milyon 174 bin TL.

KİRALAMA İHALESİ

Akmercan ailesinin yönettiği şirketler grubu çevre temizliği, filo kiralama, gaz dağıtımı, inşaat ve peyzaj alanlarında faaliyet gösteriyor. 1991 yılında servis taşımacılığı ve araç kiralama hizmetleriyle iş hayatına adım atan aile 1994 yılında çevre temizliği ve katı atık alanında faaliyet göstermeye başladı. Daha sonra ise 1999 yılında inşaat sektörüne girdi. 2007 yılında da enerji sektörüne giren Akmercan ailesine ait şirketler Hakkâri, Şırnak, Zonguldak, Bartın, Artvin, Tunceli, Sinop, Muğla, Mardin’de doğalgaz dağıtımı yapıyor.

Dikkat çeken bir başka ihale ise AKP’li Pendik Belediyesi’nde yaşandı. Belediye, 2024 yılı masa ve sandalye kiralama hizmeti için ihaleye çıktı. 2 milyon 263 bin TL’lik ihaleyi Eriza Organizasyon adlı bir şirket aldı. Söz konusu şirketin sahibi Yücel Korkmaz’ın sosyal medya paylaşımlarında iktidarı destekleyen birçok mesaj bulunuyor. Korkmaz’ın şirketi Pendik, Tuzla, Esenler ve Güngören gibi birçok AKP’li belediyeden 59 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 49 milyon 562 bin TL değerinde.