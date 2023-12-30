Yer: AKP'li Sultanbeyli belediyesi... İki ihale de yandaşa

Yayınlanma: 30.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.12.2023 - 03:00

AKP’li belediye basım, tanıtım ve duyuru hizmeti için 23 Kasım’da ihaleye çıktı. 9 milyon 815 bin TL’lik ihaleyi Siyahmartı Reklam Tanıtım Organizasyon şirketi aldı. Şirketi kuran Ömer Faruk Tülün ve Kerem Tülün kardeşler, İlim Yayma Cemiyeti’nin genel başkanı Yusuf Tülün’ün oğulları olarak biliniyor. Şirket toplam 104 milyon TL bedelli 46 kamu ihalesi aldı.

Belediye ayrıca 2024 yılı baskı hizmet alımı işi için de ihaleye çıktı. 6 milyon 906 bin TL’lik ihaleyi ise “Pelikan Basım Matbaa ve Ambalaj” aldı. Şirketin ortağı Kubilay Karakış cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a attığı oyunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şirket ayrıca aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Şirket toplam 35 milyon 928 bin TL bedelli 59 kez kamu ihalesi aldı.

Ayrıca Tülün’ün Pelikan Basım şirketini kurduktan sonra Karakış ailesine devretmesi de dikkat çeken konular arasında yer alıyor.