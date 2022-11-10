AKP'li Fatma Parmaksız partisinden istifa etti: 'Partime destek veremeyeceğim' dedi
AKP Avanos İlçe Başkanı Fatma Parmaksız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı.
AKP Avanos İlçe Başkanı Fatma Parmaksız, seçim döneminde partisine yeterli desteği veremeyeceği için istifa ettiğini bildirdi.
İlçe Başkanlığı görevini 3 yıldır sürdüren Parkmaksız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "2019 Ekim ayında devraldığımız ilçe başkanlığı görevini görev süremiz olan 3 yıl boyunca ben ve ekibim layığı ile ifa etmiş bulunmaktayız.
Bu süreçten sonra hem iş yoğunluğum sebebiyle hem de beni her zaman manevi olarak destekleyen babamın vefatı sonrasında, önümüzdeki önemli seçim periyodunda partime yeterli desteği veremeyeceğimi düşündüğüm için tekrar aday olmayacağımı bildiririm" ifadelerine yer verdi.
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