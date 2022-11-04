AKP'li Hacı Özkan milletvekillerini tantunici açılışına çağırdı
AKP'li Hacı Özkan, aralarında muhalefet milletvekillerinin de olduğu vekilleri ‘Özkan Tantunici’sinin açılışına davet etti.
AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Ankara’daki ‘Özkan Tantuni’nin açılışına milletvekillerini de davet etti.
Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; Özkan, CHP, İYİ Parti ve HDP'li isimlerin de aralarında olduğu vekillere gönderdiği davetiyesinde şunları kaydetti:
"Tantunide Türkiye’de ilk marka tescili alan kuruluş ‘Özkan Tantuni’ Mersin’den sonra Ankara Balgat 8. Şubemiz olarak hizmete açılmıştır. Siz değerli dostlarımızı da ağırlamaktan onur duyarız."
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- AKP milletvekiliyle cinayeti konuştum
- Erdoğan, ‘türban serbestisi’ getiren değişiklik için yeniden halkoylamasını işaret etti
- Son Dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Balıkesir, Manisa, Aydın ve Denizli'de de hissedildi
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- CHP'den istifa söylentilerinin ardından 'Deniz Baykal'ın evinde toplantı' iddiası
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- Eşlerine uyuşturucu verdiler, arkadaşlarına tecavüz ettirdiler
- AKP-HDP anayasa değişikliği için bir araya geldi! Görüşme sonrası açıklama yapıldı: Bugün sohbet ettik, ilgili kurullarımızla karar alacağız