AKP'li Hacı Özkan milletvekillerini tantunici açılışına çağırdı

AKP'li Hacı Özkan, aralarında muhalefet milletvekillerinin de olduğu vekilleri ‘Özkan Tantunici’sinin açılışına davet etti.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2022 Cuma, 14:14
AKP'li Hacı Özkan milletvekillerini tantunici açılışına çağırdı
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AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Ankara’daki ‘Özkan Tantuni’nin açılışına milletvekillerini de davet etti.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; Özkan, CHP, İYİ Parti ve HDP'li isimlerin de aralarında olduğu vekillere gönderdiği davetiyesinde şunları kaydetti:

"Tantunide Türkiye’de ilk marka tescili alan kuruluş ‘Özkan Tantuni’ Mersin’den sonra Ankara Balgat 8. Şubemiz olarak hizmete açılmıştır. Siz değerli dostlarımızı da ağırlamaktan onur duyarız."


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