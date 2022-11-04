AKP'li Hacı Özkan milletvekillerini tantunici açılışına çağırdı

04 Kasım 2022 Cuma, 14:14

AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Ankara’daki ‘Özkan Tantuni’nin açılışına milletvekillerini de davet etti.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; Özkan, CHP, İYİ Parti ve HDP'li isimlerin de aralarında olduğu vekillere gönderdiği davetiyesinde şunları kaydetti:

"Tantunide Türkiye’de ilk marka tescili alan kuruluş ‘Özkan Tantuni’ Mersin’den sonra Ankara Balgat 8. Şubemiz olarak hizmete açılmıştır. Siz değerli dostlarımızı da ağırlamaktan onur duyarız."