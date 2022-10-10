Tantuni nedir? Tantuni nasıl yapılır? Tantuni tarifi....

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2022 Pazartesi, 16:50
<p><strong>Mersin</strong> yöresine has et yemeği olan Tantuni tüm Türkiye'de tüketiliyor. Bugün tüketilen tantuni iki çeşit etle yapılır. Sadece et içeren dürüme biftek, hem et hem de kuyruk yağı içeren dürüme ise tantuni denir. a son dönemlerde yoğurtlu tantuni de tantuni dükkanlarında satışa sunulmaktadır.  Mersin Tantunisi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.</p>

Mersin yöresine has et yemeği olan Tantuni tüm Türkiye'de tüketiliyor. Bugün tüketilen tantuni iki çeşit etle yapılır. Sadece et içeren dürüme biftek, hem et hem de kuyruk yağı içeren dürüme ise tantuni denir. a son dönemlerde yoğurtlu tantuni de tantuni dükkanlarında satışa sunulmaktadır.  Mersin Tantunisi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

<h3>Mersin tantunisinin özelliği</h3> <p>Mersin Tantunisinin ayırt edici özelliği, yapımında dana etinin yağlı kaburga kısmı ile pamuk yağının kullanılması ve aşağıda açıklanan üretim metodu ile ustalıkla hazırlanmasıdır. Ayrıca servisinde salataya sos olarak limon ve/veya turunç suyu, içecek olarak ayran veya şalgam ile birlikte sunumunun yapılmasıdır.</p> <p><strong>Pamuk yağının özelliği;</strong> diğer yağların ateşte acı ve yanık bir koku verirken, pamuk yağında bu acımsı ve yanık yağ kokusu bulunmamasıdır. Ayrıca Mersin Tantunisi içerisinde pamuk yağı donma yapmamaktadır.</p>

Mersin tantunisinin özelliği

Mersin Tantunisinin ayırt edici özelliği, yapımında dana etinin yağlı kaburga kısmı ile pamuk yağının kullanılması ve aşağıda açıklanan üretim metodu ile ustalıkla hazırlanmasıdır. Ayrıca servisinde salataya sos olarak limon ve/veya turunç suyu, içecek olarak ayran veya şalgam ile birlikte sunumunun yapılmasıdır.

Pamuk yağının özelliği; diğer yağların ateşte acı ve yanık bir koku verirken, pamuk yağında bu acımsı ve yanık yağ kokusu bulunmamasıdır. Ayrıca Mersin Tantunisi içerisinde pamuk yağı donma yapmamaktadır.

<h3>Mersin tantunisi malzemeleri nelerdir?</h3> <p>1 kg dana Eti</p> <p>5 adet domates</p> <p>4 adet kuru soğan</p> <p>Sıvı yağ</p> <p>Pul biber</p> <p>Kırmızı toz biber</p> <p>Tuz</p>

Mersin tantunisi malzemeleri nelerdir?

1 kg dana Eti

5 adet domates

4 adet kuru soğan

Sıvı yağ

Pul biber

Kırmızı toz biber

Tuz

<h3>Mersin tantunisi nasıl yapılır?</h3> <p>Çok küçük kuşbaşı doğranmış et haşlanır. Sac kızdırılarak yağ ve toz biber eklenir. Önceden haşlanmış et bu yağda çevrilir. Pişirme sırasında saca arada bir su eklenir. Amaç, hem sacın sıcaklığını kontrol etmek, hem de tantuninin sarılacağı ekmeği yumuşatmak için buhar sağlamaktır.</p> <p>Pişen et sumaklı ve maydanozlu soğan piyazı, domates ve çeşitli baharatlar ile ekmek arası ya da dürüm yapılır. Genelde kullanılan çeşitler somun, açık ekmek ve lavaştır. Limon ve acı biber turşusu ile servis edilir.</p>

Mersin tantunisi nasıl yapılır?

Çok küçük kuşbaşı doğranmış et haşlanır. Sac kızdırılarak yağ ve toz biber eklenir. Önceden haşlanmış et bu yağda çevrilir. Pişirme sırasında saca arada bir su eklenir. Amaç, hem sacın sıcaklığını kontrol etmek, hem de tantuninin sarılacağı ekmeği yumuşatmak için buhar sağlamaktır.

Pişen et sumaklı ve maydanozlu soğan piyazı, domates ve çeşitli baharatlar ile ekmek arası ya da dürüm yapılır. Genelde kullanılan çeşitler somun, açık ekmek ve lavaştır. Limon ve acı biber turşusu ile servis edilir.

Mersin Tantuni Coğrafi işaret tescilli

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