Tantuni nedir? Tantuni nasıl yapılır? Tantuni tarifi....

Mersin yöresine has et yemeği olan Tantuni tüm Türkiye'de tüketiliyor. Bugün tüketilen tantuni iki çeşit etle yapılır. Sadece et içeren dürüme biftek, hem et hem de kuyruk yağı içeren dürüme ise tantuni denir. a son dönemlerde yoğurtlu tantuni de tantuni dükkanlarında satışa sunulmaktadır. Mersin Tantunisi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.