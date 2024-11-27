AKP'li Hakan Bahadır, esnaf 'denetim'inde: Ruhsat yok mu? Bak kapatırlar sonra!

AKP'li Bahçelievler Başkanı Hakan Bahadır, esnaf ziyaretinde ruhsatı bulunmadığını öğrendiği dükkan sahibine karşı tutumuyla gündem haline geldi.

AKP'li Hakan Bahadır, esnaf 'denetim'inde: Ruhsat yok mu? Bak kapatırlar sonra!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2024 - 11:01

AKP'li Bahçelievler Başkanı Hakan Bahadır'ın, sosyal medya hesabı üzerinden "Önce ruhsat, sonra açılış" notuyla paylaştığı video tartışma konusu oldu. 

İlgili videoda Belediye Başkanı Bahadır, esnaf ziyaretinde girdiği bir dükkanın sahibine çalışma ruhsatının olup olmadığını soruyor.  Ancak sığınmacı olduğu iddia edilen dükkan sahibi Bahadır'a olumsuz yanıt veriyor. 

Bunun üzerine Bahadır, "Başvurdun mu? Bak ben bilmem valla. Kapatırlar sonra" diyerek hatırlatmada bulunuyor.

Daha sonra dükkan sahibine belediyenin hizmetlerini anlatan Bahadır, dükkan sahibiyle el sıkışıp "ruhsatı unutma" diyerek vedalaşıyor.

Ruhsatsız dükkan sahibine karşı Bahadır'ın tutumunu gösteren söz konusu video, sosyal medyada çok konuşulan görüntüler arasına girdi.    

    


Etiketler: #Hakan Bahadır #BAHçelievler #suriyeli

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