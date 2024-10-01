Boynunu makineye kaptıran Suriyeli işçi hayatını kaybetti: 2 kişi gözaltında

Yayınlanma: 01.10.2024 - 22:51

Güncelleme: 01.10.2024 - 22:51

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Köseli Mahallesi'nde bulunan bir tavuk yemi üretim fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Hasne El Asada, tavuk yemi üretim makinesine boyunu kaptırdı. Durumu gören eşi, Hasne’yi aracıyla Bismil Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedaviye alınan Hasne, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hasne’nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.