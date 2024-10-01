Boynunu makineye kaptıran Suriyeli işçi hayatını kaybetti: 2 kişi gözaltında

Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki bir fabrikada çalışan Suriye uyruklu Hasne El Asada (24), boynunu tavuk yemi üretim makinesine kaptırarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Boynunu makineye kaptıran Suriyeli işçi hayatını kaybetti: 2 kişi gözaltında
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 22:51

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Köseli Mahallesi'nde bulunan bir tavuk yemi üretim fabrikasında meydana geldi. 

Fabrikada işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Hasne El Asada, tavuk yemi üretim makinesine boyunu kaptırdı. Durumu gören eşi, Hasne’yi aracıyla Bismil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 

Tedaviye alınan Hasne, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hasne’nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı. 


Etiketler: #diyarbakır #suriyeli #gözaltı

İlgili Haberler

Suriyeli 15 yaşındaki Abdüllatif'in öldürülmesiyle ilgili 5 kişiye tutuklama

Suriyeli 15 yaşındaki Abdüllatif'in öldürülmesiyle ilgili 5 kişiye tutuklama
Göçün eğitime yansıması: 2015'ten beri Suriyeliler zirvede

Göçün eğitime yansıması: 2015'ten beri Suriyeliler zirvede
'Başını örtmediği ve erkek arkadaşı olduğu' gerekçesiyle... Hollanda'da öldürülen Suriyeli kızın davası başladı!

'Başını örtmediği ve erkek arkadaşı olduğu' gerekçesiyle... Hollanda'da öldürülen Suriyeli kızın davası başladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler