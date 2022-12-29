AKP'li hakem kurulu üyesine “Pazarlık” ile ihale

29 Aralık 2022 Perşembe, 17:22

Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün, “Pazarlık(Md 21 f)” usulüne göre ihale ettiği, “2023 Yılı Muhtarlıklara Dağıtılmak Üzere Muhtelif Malzeme” alımı ihalesinin sonucu belli oldu. İki teklifin verildiği mal alım ihalesini, 727 bin 540 TL’ye Emek Gıda Maddeleri Ticaret Limited Şirketi aldı. Sultangazi Belediyesi ile 21 Aralık 2022 tarihinde sözleşme imzalayan Emek Gıda firması, ihale kapsamındaki malzemeleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar belediyeye teslim edecek.

Sultangazi Belediyesi 2020 yılında da aynı firmadan, yine “Pazarlık” usulüne göre 10 bin gıda kolisi alımı yapmıştı. Sadece davetli firmaların teklif verebildiği “Pazarlık” usulü ihaleye sadece, Emek Gıda firması teklif vermişti. Yaklaşık maliyeti bir milyon 608 bin TL’ olan ihaleyi Emek Gıda firması bir milyon 623 TL’ye almıştı. Sözleşmesi 10 Haziran 2020 tarihinde imzalanan ihale kapsamındaki 10 bin gıda kolisinin teslimi için firmaya 3 gün süre verilmişti.

Emek Gıda Maddeleri firması 1993 yılı sonunda Unkapanı’nda kuruldu. İki ayrı Osman Yalçın tarafından kurulun firmaya Mehmet Yalçın 2002 yılında ortak olarak girdi. Geçen yıl İrfan Yalçın ve Ramazan Yalçın’ın de hisselerini devralan Mehmet Yalçın şirketin tek sahibi haline geldi.

MEHMET YALÇIN KİMDİR?

İki dönem Bağcılar Belediyesi’nde meclis üyeliği yapan Mehmet Yalçın’ın, AKP İstanbul yönetimine ait internet sitesindeki öz geçmişi kendi ifadesiyle şöyle: “1966 Adıyaman doğumlu olup ilk orta ve liseyi Fatih İstanbul’da bitirdikten sonra Internatıonal University of Struga Üniversitesi Hukuk bölümünden mezun oldum. 1979 yılında kurduğumuz Emek Gıda Maddeleri Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmekteyim. 2004-2009 ve 2014-2019 Bağcılar Belediyesi Meclis üyeliği görevlerini ifa ettim. Adıyamanlar Vakfı Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteyim. İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyeliği ve Hesapları İnceleme Komisyon Üyeliği görevlerini sürdürmekteyim. Kızılay Bağcılar Şubesi Başkanvekilliği görevine devam etmekteyim. 2009-2016 yılları arasında Bağcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği görevinde bulundum. 24 Şubat 2021’de gerçekleşen 7. Olağan İl Kongremiz’de İl Demokrasi Hakem Kurulu Yedek Üyeliği görevine seçildim.”