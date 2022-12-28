Erdoğan'la görüştükten sonra 17 milyar liralık ihaleyi aldı: 'Yabancıya’ gitmedi

28 Aralık 2022 Çarşamba, 11:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş insanlarıyla olan yakınlığı tartışma konusu olmaya devam ederken yüksek bütçeli altyapı yatırım ihalelerini kazanan şirketler dikkat çekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 16 milyar 949 milyon liralık Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren ihalesini Doğuş-Çelikler-Özkar iş ortaklığı kazandı. İhale kazanan şirketler Erdoğan'a yakınlığıyla bilinirken sözleşme imzalanmadan önce yapılan görüşmeler ise dikkat çekiyor.

İHALENİN AÇILDIĞI GÜN SARAY'DA AĞIRLANDI

İhale için 22 Aralık 2021 tarihinde onay verildi. İhale ilanının açıldığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ferit Şahnek ile görüştü. Saray'da yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Erdoğan'ın Şahenk ile yaptığı görüşmeden sadece 1 ay sonra 27 Ocak 2022 tarihinde ihale için sözleşme imzanlandı. 4 teklif verilen ihaleyi Şahenk'in yönetim kurulu başkanı olduğu Doğuş Grubu şirketlerinden Doğuş İnşaat'ın da bulunduğu iş ortaklığı kazandı. İşin başlangıç tarihi sözleşmenin imzalandığı gün olarak belirlendi.

SONUÇ İLANI AYLAR SONRA YAYIMLANDI

Sözleşme 27 Ocak 2022'de imzalansa da sonuç ilanı neredeyse 1 yıl sonra 13 Aralık 2022 tarihinde yayımlandı. Üstelik projenin temel atma töreni Erdoğan'ın katılımıyla geçen temmuz ayında Kayseri'de gerçekleştirildi. Temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Erdoğan'ın Ferit Şahenk ile yakın teması da devam etti. Şahenk, geçen ekim ayında Erdoğan'a Galataport'u gezdirdi. Galataport Doğuş Grubu porjeleri arasında yer alıyor.

ŞİRKETLERİN HEPSİYLE SICAK TEMAS

İhaleyi kazanan iş ortaklığı arasında bulunan Özkar İnşaat, Özdoğan Holding bünyesinde bulunuyor. Özdoğan birçok baraj, yol ve maden projesinin yükelenicisi arasında yer alıyor. Özdağan bünyesinde bulunan Özkar İnşaat, sadece 5 yılda toplam 20 milyar 218 milyon lira tutarındaki sözleşmelere imza attı.

Holding'in kurucusu Zeynel Özdoğan aynı zamanda Calista Luxury Resort isimli otelin de sahibi. 2015 yılında G20 zirvesi için Türkiye'ye gelen dönemin ABD Devlet Başkanı Barack Obama konaklaması için Erdoğan, Özdoğan'ı özel olarak aramış, konuğun iyi ağırlanmasını 'talimatını' vermişti.

AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALLERİ'YLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Çelikler Holding ise kamuoyuna daha çok Kahramanmaraş'ta bulunan ve doğaya verdiği zararlarla gündeme gelen Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile biliniyor. Santralın bacalarından çıkan küller tüm bölgeye zarar vermişti. Firmaya filtre takması için zaman verilse de bu yükümlülüğü yerine getirmeyince santraller geçici olarak kapatılmıştı. Bu süreçte Erdoğan'ın Çelikler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik'i arayıp "Biz sana süre verdik. Şimdiye kadar ne yaptın?” şeklinde konuşması gündeme gelmişti. Termik santaral krizinin ardından kısa süre sonra Çelikler Holding 533 milyon lira tutarındaki yol yapım ihalesini kazanmıştı.