AKP'li Halime Kökce'nin 'Nevruz' paylaşımına tepki: 'Senin için yalan nefes almak gibi'
Komedyen Kaan Sekban, Nevruz kutlamaları üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan AKP'li Halime Kökce'ye "Senin için yalan nefes almak gibi bir şey" diye seslendi.
İstanbul'da Nevruz kutlamaları, İstanbul Valiliği'ne yapılan başvurunun kabul edilmesi üzerine Yenikapı Meydanı'nda dün yapıldı.
AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Kökce ise kutlamalar üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
Kökce, kutlamalar için iznin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği iddiasıyla Twitter hesabından "Yenikapı Meydanı, 15 Temmuz direnişinin sembollerindendir, Yenikapı’yı PKK sloganlarına açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Bu da bana yakışıyor' demekten başka bir cevabı varsa buyursun söylesin" diye yazdı.
Kökce bu paylaşımı üzerine sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda tepki mesajı aldı. Bunlardan birisi de komedyen Kaan Sekban'dan geldi. Meydanların kullanımı için izinlerin valilik tarafından verildiğini hatırlatan Sekban, Halime Kökce'ye "Ama senin için yalan nefes almak gibi bir şey, dün Kabataş yalanı atarken de utanmıyordun bugün de utanmıyorsun, dün terörist başına yaptığın güzellemeleri ne çabuk unuttun. Ama siz ne anlarsınız utanmaktan. Sizle aynı havayı solumak bile utanç be!" diye seslendi.
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