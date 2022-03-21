Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları: Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı
Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK lehine slogan attıkları iddiasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları başladı. Etkinlik için Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı etrafında 6 bin polis görevlendirildi. Kutlamaların yapılacağı alanda bazı yollar trafiğe kapatılırken, parkın etrafı bariyerlerle çevrildi.
Nevruz Bayramı etkinliğine katılmak isteyen yurttaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelmeye başladı. Güvenlik güçleri, vatandaşları arama notasında üst kontrolünden geçirdikten sonra alana girişlerine izin verdi.
POLİS MÜDAHALESİ
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de katıldığı kutlamada polis, terör örgütü PKK ve PKK lideri Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları ve PKK'yi simgeleyen flama ve posterler taşıdıkları belirtilen çok sayıdaki kişiyi gözaltına aldı.
Polise taş ve flamaların plastik çubuklarını atanlara ise tazyikli su ile müdahale edildi.
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