AKP'li Hulki Cevizoğlu: Atatürkçülüğü AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımızın icraatlarıyla yapıyoruz

Yayınlanma: 24.07.2024 - 17:10

Güncelleme: 24.07.2024 - 17:10

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 24 Temmuz 1908'de, Türk basınında sansürün kaldırıldığını belirterek, basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Cevizoğlu, Lozan'ı, "Türkiye'nin tapusu" ve "bağımsızlığını tescil eden anlaşma" olarak nitelendirdi. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmetle anan Cevizoğlu, Atatürk'ün o dönemde İsmet İnönü'ye yazdığı mektuptan bazı bölümleri okudu.

Atatürk'ün, mektupta ülkenin içerisinde bulunduğu olumsuz durumu anlattığını ifade eden Cevizoğlu, "Atatürk'ün işaret ettiği 'Yurdu yeniden kurmamız gerekir' şiarını AK Parti döneminde gerçekleştirmiş olduk. Buna 'eylemsel Atatürkçülük' diyoruz. Slogan Atatürkçülüğü yerine eylemlerle Atatürk ilkelerini hayata geçirerek cevap vermek gerekiyordu" diye konuştu.

Cevizoğlu, "Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünde, Atatürk'ün 'Türkiye'yi yeniden inşa etmeliyiz' sözleri doğrultusunda bugün geldiğimiz noktayı açıklamak amacıyla yaptığım toplantıyı şu sözlerimle tamamlamak istiyorum; Atatürkçülük, eylemsel olmalıdır. İcraatlarla Atatürkçülük yapılmalıdır. Atatürkçülük, ilkeleri hayata geçirmekle yapılır. Eylemsel Atatürkçülüğü, günümüzde AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımızın icraatlarıyla yapıyoruz" iddiasında bulundu.

"NE YAPALIM AKP'YE GEÇTİK"

Hulki Cevizoğlu'nun AKP saflarına katılışını, gazeteci Ayşenur Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Medya Mahallesi programında konuşan Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, şöyle anlatmıştı:

"AKP'ye yavaş yavaş, ufak ufak yanaştı. Diyelim ki senin sosyal demokrat bir kimliğin var ve sadece CHP yönetimine kızıyorsun. Sonra dönüyorsun Kılıçdaroğlu'na kızıyorsun. Eski CHP yönetimini beğeniyormuşsun, Kılıçdaroğlu'nu beğenmiyormuşsun gibi yapıyorsun. Sonra ya ben HDP'ye karşıyım, terör merör diyorsun. CHP'yi HDP ile evlendiriyorsun. Sonra hepsine karşı çıkıyorsun. Sonra e ne yapalım AKP'ye geçtik diyorsun."

"AİT OLDUĞUM YERDEYİM"

Hulki Cevizoğlu, geçen yıl Sabah gazetesine verdiği röportajda AKP'den milletvekili oluşunu, "Ait olduğum yerdeyim" diyerek açıklamış ve "Kendimi hiçbir zaman CHP'ye yakın hissetmedim. Vekil olarak Anayasa komisyonunda olmaktan mutluyum. Buna imza atacağız ve yeni anayasada bizim de tuzumuz olacak" ifadelerini kullanmıştı.