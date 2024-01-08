Görüntüler gündem olmuştu: Hulki Cevizoğlu'ndan 'fotoğraf' açıklaması!

Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:00

Güncelleme: 08.01.2024 - 09:00

6 bin 992 yeni polis memurunun göreve başlaması ve bin 573 yeni aracın hizmete alımı için düzenlenen tören, geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. Tören sonundaki fotoğraf çekimine ise AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu damga vurdu.

Cevizoğlu, Erdoğan'la aynı kareye girebilmek için büyük çaba sarf ettiği şeklinde yorumlara neden olan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Arkadaki polislere yer açmak için çömeldiğini söyleyen Cevizoğlu, "42 Yıldır medya insanıyım. Kamera ve fotoğraf karesine girme sıkıntım hiç olmadı" dedi.

"KINIYORUM"

Cevizoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Önce, vatan savunmasına ve halk güvenliğine yeni katılan polislerimizin ayağına taş değmesin diye dua ettik. Sonra toplu fotoğraf çekimi için onlarca kişi birikti. Ben değil, bu insanların kadraja girmesi için, onlara yer açmak 'ikinci sırayı oluşturmak' için yere çöktüm. 42 yıldır medya insanıyım. Kamera ve fotoğraf karesine girme sıkıntım hiç olmadı.

Ancak, yapılmak istenen çok açık. Toplumun zihnini bulandırmak, 'Hulki Cevizoğlu Erdoğan'la aynı karede olmak için yere çöktü' diye yansıtmak. Bu, hem benim hem de Erdoğan'ın kişiliklerine yapılmış bir hakarettir.

O fotoğraftaki asıl amaç, polislerimizin yeni görevlerine hayırlı olsun demekti. Bu fotoğrafı böyle çarpıtarak toplumu kutuplaştırmaya çalışanları kınıyorum."