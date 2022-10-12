AKP'li Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken başörtüsü çıkışı: 'Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum'

12 Ekim 2022 Çarşamba, 10:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı başörtüsü çıkışı tartışmalara neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu, pazartesi akşamı “Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti. Ertesi gün CHP, başörtüsüne güvenceyle ilgili yasa teklifini Meclis’e sunmuştu.

ÇELİK: BUNU ÇOK SAYGIDEĞER BULUYORUM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü üzerinden CHP ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarının yanı sıra AKP'li Çelik'ten çarpıcı çıkış geldi.

TV5 Kulis Ankara programının canlı yayınına katılan Çelik, "Kemal Bey, laiklik, Atatürkçülük, başörtüsü, irtica üzerinden siyaset yapan CHP'yi, toplumun gerçek gündemiyle ilgilenen parti haline getirdi" dedi.

Öte yandan CHP'nin başörtüsü kanun teklifine ilişkin ise "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki kardeşim; bu başörtü meselesi veyahut da başörtüsüyle kamuda çalışma meselesi Türkiye'de bir çatışma, bir kavga meselesi, bir ayrışma meselesi olarak algılanıyorsa yarın bir iktidar değişikliğinde bizim bu meseleyi eskiye dönüştüreceğiz şeklinde de bir propaganda ve iddia varsa buyurun bir kanun teklifi hazırlayalım ve bu işi kanuna çözelim diye bir teklifte bulundu. Ben bunu çok saygıdeğer buluyorum ve bundan dolayı da sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.