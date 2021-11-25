Eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'ı kızdıracak sözler!

25 Kasım 2021 Perşembe, 08:22

Eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik KARAR TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı.

AKP'li Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hata yaptık" dediği 50+1 hakkındaki tartışmalara ilişkin konuşan Çelik, "50+1 Bahçeli'nin Erdoğan'a tuzağıydı" diye konuştu.

DIŞ GÜÇLER PARANOYASI

Erdoğan'ın kötü giden ekonomiyi dış güçlere bağlamasını değerlendiren Çelik, "Ülkede ekonomi kötüyse gidip Merkel, Biden'e mi çatacağız?" diyerek, "Dış güçler paranoyasını siyasete girdiğim günden beri reddeden birisiyim. Başımıza taş düşse dış güçlere havale edip, kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Bir ülkede demokrasi ve can güvenliği yoksa kimse yatırım yapmaz. Kırılgan durumda olduğunuz zaman birileri sizinle oynar. Düşmanımız var evet. Diplomaside her şey menfaatlere dayanır" ifadelerini kullandı.

Türk lirasının dolar karşısındaki eriyişi devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanılan kur krizini "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" diye değerlendirdi. Çelik, Erdoğan'ın kur açıklamasına, "Paranız yüzde 50'nin altına gelmişse pul olmuştur. Buna Kurtuluş Savaşı diyenlerin kendi fikir özgürlüğü. Değil diyenler de vatan haini değil. Başarmak isteyen yol bulur. İstemeyen mazeret arar" dedi.

"BAHÇELİ, RACON KESİYOR"

"Her iktidar muhalefete düştüğünde sorgulanacaktır" diyen Çelik, "Tayyip Bey'in iyi siyasetçi olduğu tartışmasız. Ama bir peygamber öngörüsü yok. Neticede hayatında artılar eksiler var. Yenikapı ruhu ne kadar güzeldi. Şimdi gel gelelim Bahçeli racon kesiyor. Bunu doğru bulmuyorum" diye konuştu.

"AK PARTİ'NİN DE HELALLEŞMEYE KALKIŞMASI GEREK"

"CHP bir şeyi doğru yapıyorsa yanlış denilmez" diyen Çelik, "AK Parti'nin de helalleşmeye kalkışması gerek" ifadelelerini kullandı.

"ÖTEKİLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Çelik, AK Parti'nin kuruluş sürecinde yaşadığı zor dönemlere de değinerek "Biz AK Parti'yi kurarken ötekiydik. Asker medya ve yargı bize yapılmayacak şeyleri yapıyordu. Bizim şimdi öteki gibi bir derdimiz yok. Ama ötekileştirmeye devam ediyoruz. Önceden mağluptuk şu an galibiz. Eskiden dinci tabire kızıyordum şimdi bu tabire inanıyorum. Din üzerinden siyaset yaparsanız dine zarar verirsiniz. AK Parti'nin milletin partisi olmaya devam etmesi gerek" dedi.