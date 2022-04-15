AKP'li İlçe Başkanı torpil girişimini yanlışlıkla ifşa etti iddiası

AKP Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş’ın torpil ile ilgili yazışmaları yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaştığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2022 Cuma, 16:04
AKP'li İlçe Başkanı torpil girişimini yanlışlıkla ifşa etti iddiası
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AKP Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş, WhatsApp durumunda, “Henüz baraj belirleniyor dönüşler yapılmadı, sınav sonuçları da adaylara detaylı açıklandığı için sınav aşamasında bişey yapamayacağız gibi duruyor” şeklinde bir paylaşım yaptı.

İlçe Başkanı Ali Tombaş’ın bu paylaşımı “torpil girişimini yanlışlıkla ifşa etti” yorumlarına neden oldu.

Tombaş ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İşte Tombaş'ın gündem olan paylaşımı:


ALi TOMBAŞ

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