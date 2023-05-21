AKP'li isimden Kılıçdaroğlu aleyhine paylaşımlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, sosyal medya hesabından photoshoplu görseller üretip, paylaşarak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nın, Millet İttifakı'nı terörle ilişkilendirmeye dayalı propaganda çalışmaları aralıksız sürüyor.
Son olarak İBB Meclis Üyesi AKP'li Erdem Kertişçi, photoshoplu görseller üretip, paylaşarak Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
AKP'lilerin, muhalefeti terörle ilişkilendirmeye dayalı propaganda çalışmaları aralıksız sürüyor— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 21, 2023
Son olarak İBB Meclis Üyesi AKP'li Erdem Kertişçi, photoshoplu görseller üretip, paylaşarak Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
Kertişçi'ye tepki yağdı pic.twitter.com/0c2bbwK5qB
Yurttaşlar, AKP'li Kertişçi'ye tepki gösterdi.
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