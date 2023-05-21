2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

AKP'li isimden Kılıçdaroğlu aleyhine paylaşımlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, sosyal medya hesabından photoshoplu görseller üretip, paylaşarak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 04:38
AKP'li isimden Kılıçdaroğlu aleyhine paylaşımlar
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28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nın, Millet İttifakı'nı terörle ilişkilendirmeye dayalı propaganda çalışmaları aralıksız sürüyor.

Son olarak İBB Meclis Üyesi AKP'li Erdem Kertişçi, photoshoplu görseller üretip, paylaşarak Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Yurttaşlar, AKP'li Kertişçi'ye tepki gösterdi. 


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