AKP'li isimler durumu 'düşüşün en yüksek seviyesi' diye anlattı

28 Haziran 2022 Salı, 11:37

Seçimlere 1 yıl sene kala AKP'de anketlere yansıyan ciddi oy kaybının parti içerisindeki isimlerce de kabul edildiği belirtiliyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın bugünkü köşe yazısında aktardığına göre AKP'nin etkin bir ismi, 65 ili gezmesinin ardından edindiği izlenimi "Bugüne kadar gördüğümüzün en düşük seviyesini gördük. Düşüşün en yükseğini yaşadık" diye açıkladı.

Sarıkaya, "düşüşün en yükseği" ifadesini partinin etkin olduğunu belirttiği 3 isminden duyduğuna dikkat çekti.

Sarıkaya, yazısının devamında ise AKP adına kamuoyu araştırmaları yapan GENAR Başkanı İhsan Aktaş'ın değerlendirmelerine yer verdi. Buna göre AKP’de düşüş olmasına karşın, seçmen yine Cumhur İttifakı olan diğer partilere, yani MHP ve BBP’ye yöneliyor. Yani büyük bir kopuşun muhalefet lehine yaşanmıyor.

Sarıkaya, yazısının ilgili bölümü şu yorumla tamamladı:

"Muhafazakar seçmen davranışlarında bunun görülmesi aslında normaldir.

Ayrıca muhafazakar seçmen her ne olursa olsun, liberal ve sol seçmen gibi tepkisini içinde daha fazla koruma yetisini gösterir.

Koptuğu zaman ise geçmişte ANAP ve DYP örneklerinde de gördüğümüz gibi erozyon davranışı sergiler."