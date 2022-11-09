Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi yurtdışı teşkilatına gidiyor
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Dışişleri Bakanlığı’nın 2023 bütçesinin yüzde 55’i yurtdışı teşkilatlarına gönderil
Dışişleri Bakanlığı’nın 2023 bütçesi teklifi, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü.
Bakanlığın gelecek yılki bütçesinin, bir önceki yıla göre yüzde 124 artarak 16.7 milyar TL olması öngörülüyor. Bütçenin yüzde 55’i yurtdışı teşkilatının giderleri, yüzde 35’i ise uluslararası kuruluşlara katkı payı ödemeleri ve yurtdışındaki öğretmen, okutman ve din görevlileri maaşları için harcanıyor. Dışişleri Bakanlığı’na bağlı AB Başkanlığı için ise 2.1 milyar TL’lik bütçe öngörülüyor. Bu bütçenin 1.9 milyar TL’si Ulusal Ajans ve AB programlarına katılıma ayrılacak.
Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, büyükelçiliklere yapılan siyasi atamaları eleştirerek son atamalarla birlikte dış temsilciliklere dışarıdan yapılan atamaların oranının yüzde 16’ya ulaştığına dikkat çekti.
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