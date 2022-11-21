TBMM'de bu hafta: Bütçe maratonu bitiyor
TBMM Genel Kurulu, Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nda değişiklik teklifinin görüşmelerine devam edecek. Plan ve Bütçe Komisyonu, 2023 yılı bütçesi üzerindeki çalışmalarını tamamlayacak.
Haftalık çalışmasına 22 Kasım Salı günü başlayacak genel kurulda, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, 2. maddeden itibaren sürecek.
Genel kurulda daha sonra “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ele alınacak. Teklifle, Ürün İzleme Sistemi’ne müdahale edenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak. Kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI’leri pasife alınacak.
4 BAKANLIĞIN BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLECEK
Plan ve Bütçe Komisyonunda, bugün ulaştırma ve altyapı, yarın milli savunma, çarşamba sanayi ve teknoloji, perşembe sağlık bakanlıklarının, cuma günü ise Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2023 bütçeleri görüşülecek.
Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifinin de bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.
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